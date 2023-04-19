Минобороны РФ кормило руководство страны дезинформацией о состоянии дел в армии.

Неожиданная поездка Владимира Путина в оккупированные регионы Украины стала ответом на потоки дезинформации, которые Кремль получал с фронта.

"Конвейер лжи" начал работать еще до начала войны. А это негативно повлияло на оценку своих сил и возможностей, а также на оценку соотношения сил с Украиной при принятии решения о начале вторжения, говорит источник издания The Moscow Times.

По его словам, Путин захотел пообщаться с людьми, которые не имеют к нему прямого доступа, поскольку подчиняются министру обороны Сергею Шойгу. Сам Шойгу, равно как и глава Генштаба Валерий Герасимов, отсутствовали на совещаниях, которые, как утверждал Кремль, Путин провел с генералами в военном штабе в Херсонской области, а также в штабе российской национальной гвардии в Луганской области.

Видео дня

"Минобороны кормило руководство страны дезинформацией о состоянии дел в армии. Система предоставления искаженной информации была отстроена снизу доверху", - сообщил источник, близкий к Минобороны.

Поездка Путина на оккупированные территории Украины - детали

18 апреля Российские пропагандисты сообщили, что кремлевский диктатор Владимир Путин прилетел в Украину и уже побывал на Херсонском направлении и в так называемой "ЛНР".

Первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский выразил большое сомнение относительно того, что президент России Владимир Путин посещал временно оккупированную территорию области.

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что главной целью поездки были встречи с военными РФ, чтобы не отвлекать их с места дислокации надолго.