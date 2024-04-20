Палата представителей Конгресса США после чрезмерно затянутых политических дискуссий, которые происходили на фоне гибели тысяч украинцев, наконец готова дать "зеленый свет" помощи Украине на войну с РФ, поддержав законопроект спикера Майкла Джонсона. УНИАН разобрался, что именно и в каком количестве мы получим в случае положительного для нас результата. Голосование состоится в ближайшие часы.

Много месяцев украинцы находились в подвешенном состоянии: американские политики, погрузившись в предвыборную кампанию, заблокировали процесс оказания помощи нашему государству, крайне необходимой в противостоянии с российским агрессором. Последние недели замаячила надежда на свет в конце тоннеля политиканского абсурда и мы, как говорится, держали скрещенными пальцы: Конгресс США 20 апреля рассмотрит вопрос такой долгожданной помощи. За какую, в конце концов, в конце концов "помощь Украине" будут голосовать?

Почти 39 миллиардов долларов, то есть львиную долю финансирования, планируется направить на вооружение. При этом 23 миллиарда вечнозеленых будет потрачено на пополнение американских арсеналов вместо того вооружения, которое будет отправлено Украине. Еще 15 миллиардов долларов "на оружие" планируется потратить дополнительно.

Однако эти деньги, согласно закону, не будут доступны вечно. Часть суммы можно будет использовать только до конца текущего года. Другую часть гарантированно можно будет потратить до конца следующего финансового года - с сентября 2025 года до сентября 2026 года.

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Еще 11,3 миллиарда пойдут на "операции США в регионе". Ведь, хотя законопроект и называется "о помощи Украине", часть помощи потечет и в другие государства, которые "пострадали от войны". В частности, предполагается, что до 100 миллионов долларов могут получить страны, на которые повлияла война в Украине. Эти деньги можно будет гарантированно потратить до конца сентября 2025 года. При этом, о каких именно странах и каком именно влиянии идет речь, американские законодатели не уточнили.

Передача ATACMS

В документе, который поставят на голосование, отдельно определено, что президент США должен передать для оказания помощи правительству Украины дальнобойные ракеты ATACMS. В то же время установлена оговорка: если американский президент определит, что осуществление передачи американских тактических ракет систем дальнего радиуса действия правительству Украины будет наносить ущерб национальной безопасности и интересам Соединенных Штатов, то он может отложить такую передачу и должен сообщить об этом комитеты Конгресса. То есть, последнее слово остается за президентом США как, собственно, происходит и сейчас.

Таким образом, формулировка "Конгресс приказал" - не совсем соответствует действительности. Возможно, шансы на получение дальнобойных ATACMS несколько возрастут, но это не точно.

Бюджетная поддержка, но без пенсионеров и с ограничениями

Если документ одобрят, гарантированно в государственный бюджет наше государство получит от США 7,8 миллиарда долларов до сентября 2025 года. При этом, если что-то до этой даты получено не будет, средства превратятся "в тыкву".

Поддержка от США будет предоставляться в кредит, но долг может быть списан в течение двух лет. Однако, например, ни одного доллара нельзя будет потратить на пенсии. Вместе с тем, определено, что США могут потратить на прямую финансовую поддержку Украины не более половины суммы, выделенной другими донорами. Но президент США имеет право изменять указанный лимит. Совокупный размер экономической помощи от Штатов Украине до 2025 года потенциально может превысить 9 миллиардов долларов.

Стратегия победы Украины в интересах США

Законопроект в случае принятия обязывает Госсекретаря США и главу Пентагона, вместе с федеральными агентствами и военными, разработать многолетнюю стратегию поддержки Украины и представить ее Конгрессу.

Указанная стратегия должна предусматривать ежегодный объем ресурсов, необходимых для быстрой победы Украины на поле боя, и оценку военных относительно необходимых расходов для этого. С одной стороны, выглядит так, что США решили окончательно "добить РФ". Но не спешите радоваться. Эта победа должна быть достигнута "способом, наиболее благоприятным для США". В частности, предусмотрен ежеквартальный пересмотр стратегии. То есть, только время покажет, действительно ли Вашингтон настроен продолжать поддерживать Украину до возвращения границ 1991 года.

В Пентагоне пока уверяют, что смогут оперативно отправить Украине дополнительное вооружение, сразу после голосования в Конгрессе. И первым в очереди уже анонсировано усиление ПВО и артиллерии. Представитель американского военного ведомства Патрик Райдер сказал:

Как только помощь Украине одобрят в Палате представителей и Сенате, в Пентагоне готовятся оперативно отправить Киеву пакет вооружений, который, среди прочего, будет включать способности ПВО и артиллерии"

Однако он не уточнил, идет ли речь только о снарядах и ракетах, или будет также передана и новая батарея Patriot и новые артиллерийские стволы.

Посол Украины в США Оксана Маркарова добавляет, что "с момента подписания может пройти очень короткое время до объявления и поставки". Дипломат ожидает, что поставки оружия в Украину начнутся очень быстро. Она утверждает, что речь идет о днях или неделях:

Пентагон с нашим Минобороны не переставал ежедневно работать над поисками оружия и такие пакеты готовятся"

По информации, которая время от времени просачивается в СМИ, часть вооружений уже есть на военных складах в Европе. Если это действительно так, то существует большой шанс, что от принятия решения до поставки вооружения пройдет немного времени.

Вечная граница с Мексикой и решающее нападение Ирана

Еще в октябре 2023 года президент США Джо Байден подал в Конгресс запрос о дополнительной военной помощи Украине, Израилю и Тайваню на общую сумму 106 миллиардов долларов, из которых 60 миллиардов Белый дом планировал потратить в частности на закупку вооружения, а также прямую бюджетную поддержку Украины. К сожалению, очень быстро проект о дополнительной военной помощи нашему государству утонул в водовороте политической борьбы, и соответствующие упоминания были вычеркнуты из временного бюджета США.

Зато на первый план вышел извечный (со времен президентства Трампа) вопрос границы с Мексикой, который стал очень важным для консервативной части американских избирателей. Рефреном - особенно от республиканцев - звучал тезис, что сначала надо защитить границу США, а уже потом браться за вопрос военной помощи Украине. Наконец, американские законодатели решили привязать вопрос границы к военной помощи нашему государству.

На фоне войны Израиля с ХАМАС республиканцы попытались провести решение о военной помощи Израилю отдельно от Украины, однако этому помешали демократы. Да и президент США Джо Байден пообещал ветировать соответствующий документ.

Провалилось и так называемое соглашение о границе. Речь идет о законопроекте, который включал военную помощь Украине и вопрос границы с Мексикой. Попытка связать эти вопросы закончилась провалом. Экс-президент США Дональд Трамп, который стал главным рупором вопроса "защиты границы", отметил, что "за это проголосует только дурак". Создавалось впечатление, что республиканцы планируют продолжать эксплуатировать тему границы с Мексикой до президентских выборов. Апелляция президента США Джо Байдена, что проект - это противодействие президенту РФ Владимиру Путину, не нашли поддержки у большинства республиканцев.

Тот же эффект был и от призывов президента Украины Владимира Зеленского. Его апелляция к крайне тяжелой ситуации на фронте, из-за огромной разницы в количестве боеприпасов ВСУ и "армии России" и недостаточного количества средств ПВО у украинских военных, не пробивали стену американской политической трагикомедии. После встречи Зеленского со спикером палаты представителей Майклом Джонсоном в декабре 2023 года последний заявил, что у Белого дома "нет стратегии победы и ответа на другие вопросы, которые должен иметь американский народ".

И в Украине, и в США всерьез обсуждали сценарий, который предусматривал длительное отсутствие американской помощи нашему государству. И эти сценарии были крайне мрачные. Директор ЦРУ Уильям Бернс во время выступления перед законодателями предупредил, что без помощи США, территориальные потери Украины в этом году будут "значительными", поэтому времени остается все меньше.

13 февраля Сенат таки поддержал законопроект о военной помощи Украине и Израилю, однако спикер Конгресса - нижней палаты заокеанского парламента, Майкл Джонсон - сразу зажег перед ним "красный свет".

Уже через месяц, на фоне роста популярности идеи помощи Украине, тот же Джонсон впервые упомянул о возможности предоставления финансовой помощи Украине в кредит:

Никто не хочет, чтобы Владимир Путин одержал победу. Я придерживаюсь мнения, что он не остановится в Украине... и пойдет через всю Европу"

Несколько недель - и военная помощь Украине может получить законодательное закрепление.

Палки в колеса

Однако, как оказалось, предыдущие проблемы - это были не все подводные камни американского политического кризиса. Иногда казалось, что аргументы противников оказания помощи Украине на Капитолийском холме (или - сторонников затягивания в предоставлении такой помощи) - списаны из темников российской пропаганды. К примеру, один из американских законодателей предложил запретить тратить средства американских налогоплательщиков на "обучение неонацистов из батальона "Азов" и их правопреемников - третьей штурмовой бригады".

Как уточнил командир бригады специального назначения "Азов" Денис "Редис" Прокопенко, еще с 2017 года в ряде законов о выделении финансирования от США содержится поправка: "Никакие средства, предоставленные этим законом, не могут быть использованы для предоставления оружия, обучения или другой помощи батальону "Азов"".

Большая "подружка" Украины Марджери Тейлор Грин, в свою очередь, пожелала не давать деньги Украине до "прекращения преследования христиан", а также - внимание - до "проведения честных и прозрачных выборов" и отставки президента Украины Владимира Зеленского. Более того, Грин предлагала своим коллегам, которые поддержат выделение денег на оружие и бюджетную поддержку Украины, мобилизоваться в Вооруженные силы Украины. Вдохновленная речью экс-президента Дональда Трампа по НАТО, конгрессвумен хочет еще и захотела вывести США из Альянса в рамках закона о поддержке Украины.

Но безоговорочный лидер в номинации "самое шизофреническое предложение" - это предложение Тейлор Грин "не давать деньги Украине до закрытия всех биолабораторий". Глядя на это, понимаешь, что консультировал Грин, вероятно, сам российский пропагандист Дмитрий Киселев. Наконец, демократы также решили поиграть в "игру с правками", и, пока украинские солдаты умирали на поле боя без артиллерийских снарядов, подали к тому же закону правку, которая предусматривала, в случае ее принятия, назначение самой Тейлор Грин "представителем Путина в Конгрессе".

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