Конгресс США одобрил санкции против Китая из-за закона о нацбезопасности Гонконга

Законопроект отправят на подпись Трампу.

Конгресс США одобрил законопроект, предусматривающий экономические санкции для банков, которые сотрудничают с чиновниками Китая и самих чиновников, причастных к голосованию за закон о национальной безопасности Гонконга. Он ограничивает автономию региона.

Об этом сообщает Reuters.

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Законопроект отправят на подпись президенту США Дональду Трампу до Белого дома.

Санкции касаются организаций, нарушающих автономию Гонконга и финучреждений, причастных к этому.

Ранее в Вашингтоне уже пригрозили санкциями Пекину за законопроект о нацбезопасности Гонконга. В самом же Китае заявили, что отношения двух стран находятся на грани "холодной войны".

Гонконг является отдельным административным регионом в составе Китая. Принцип "одна страна - две системы" был закреплен во время передачи в 1997 году бывшей британской колонии КНР. Он гарантирует населению административного региона свободы, которые не действуют в материковом Китае. Однако протестующие в Гонконге обвиняют правительство в Пекине во все большем ограничении гарантированных основных прав.

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