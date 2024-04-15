Это лишь задержит необходимую помощь, считает Карин Жан-Пьер.

Белый дом выступает против отдельного законопроекта о военной помощи Израилю, в который не войдет поддержка Украины.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга. Она призвала принять уже утвержденный Сенатом законопроект на сумму в 95 миллиардов долларов. "Отдельный законопроект на самом деле не поможет ни Израилю, ни Украине. Он фактически задержит необходимую помощь", - цитирует ее Axios.

Также с аналогичным заявлением выступил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. "Белый дом выступает против отдельного законопроекта, который будет направлен только на Израиль, как мы видели, что предлагается", - сказал он.

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Что известно о законопроекте:

Как писал УНИАН, в начале этого года американский Сенат поддержал законопроект, предусматривающий выделение помощи Украине, Израилю и Тайваню. В Белом доме систематически призывали Палату представителей Конгресса поддержать его, однако этого до сих пор не сделали.

После ракетной атаки Ирана на Израиль, которую помогали отражать военные силы США, спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что вскоре Вашингтон предоставит Тель-Авиву дополнительную помощь.

Также сообщалось, что Палата представителей уже на этой неделе может рассмотреть законопроект. В Белом доме заявляли, что надо лишь вынести его на рассмотрение и он получит поддержку.

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