Отмечается, что большинство смартфонов, самолетов и автомобилей могут использовать сигнал L5.

GPS-помехи, которые часто встречаются над зонами военных действий, можно преодолеть. Одна из американских компаний заявила о создании приемника, который невосприимчив к таким препятствиям.

Издание Newsweek пишет, что калифорнийская компания OneNav, разработчик GPS, успешно испытала новую технологию, которая позволила преодолеть широко распространенные GPS-помехи на севере Израиля. GPS-приемник, известный как L5-direct, "поддерживал точную фиксацию местоположения, несмотря на активные помехи и спуфинг".

Приемник L5-direct работает, улавливая диапазон сигналов GPS, называемый L5, а не старый сигнал L1. По данным OneNav, сигналы L5 в 30 раз сложнее перехватить, чем L1. По словам компании, большинство смартфонов, самолетов и автомобилей могут использовать сигнал L5, но только после того, как засекут сигнал L1.

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"Обход L1, как и L5-direct, имеет огромное значение для текущих событий в Украине, поскольку глушение GPS влияет на все - от беспилотников США и ракет на поле боя до важнейших объектов инфраструктуры страны. Переход критически важных технологий в военных действиях на использование самого современного диапазона GPS может оказать значительное влияние на усилия по преодолению российских помех", - сказал исполнительный директор OneNav Стив Пойзнер.

При этом контр-адмирал ВМС США в отставке Марк Монтгомери, член консультативного совета OneNav заявил, что "помехи GPS могут возникнуть в любой зоне боевых действий, и даже внутренние критические инфраструктуры находятся под угрозой".

Проблемы с GPS – последние новости

29 апреля руководители министерств иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии заявили, что РФ глушит сигналы GPS в Балтийском море, что могло привести к авиакатастрофе.

Позже глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Россия несет ответственность за сбои в работе GPS-сигнала в регионе Балтийского моря.

8 мая стало известно, что МИД Эстонии вызвало главу посольства России в Таллине, чтобы выразить протест из-за глушения GPS.

13 мая издание Financial Times писало, что некоторые гражданские рейсы вынуждены были разворачиваться в воздухе из-за внезапных проблем с навигацией, что стало результатом всплеска манипуляций с навигационными сигналами.

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