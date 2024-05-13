Военные могут быть виновными в резком увеличении числа случаев глушения и спуфинга, затрагивающих смартфоны, самолеты и корабли

Гражданские рейсы вынуждены разворачиваться в воздухе из-за внезапных проблем с навигацией. Таковы последствия всплеска манипуляций с навигационными сигналами - современной GPS-войны, - которые привели к хаосу на трех континентах.

Издание Financial Times пишет, что за последние два десятилетия так называемые GPS-глушение и спуфинг были в основном прерогативой военных, которые использовали их для защиты важных объектов от атак беспилотников или ракет или для маскировки своей деятельности.

Но систематическое вмешательство вооруженных сил - особенно после полномасштабного вторжения России в Украину и наступления Израиля на ХАМАС в Газе - привело к широкому распространению проблем и среди гражданского населения.

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Почти 40 миллионов человек проживали в районах с ненадежными сигналами GPS в течение как минимум половины последних шести месяцев. Сюда входят столица Турции, участки черноморского побережья, Синайский полуостров Египта, несколько крупнейших городов Ирака и границы раздираемой войной Мьянмы.

Проблемы с GPS - есть ли вина России

НАТО обвинило Россию в перебоях в работе ГНСС в значительной части Европы, в том числе в случае, когда пострадал рейс с министром обороны Великобритании. Конфликт на Ближнем Востоке также привел к усилению манипуляций с GPS в этом регионе. Некоторые мировые лидеры, в том числе российский лидер Владимир Путин, используют мобильные глушилки для защиты во время путешествий.

Но фиктивные сигналы не различают военные и гражданские устройства. Ранее власти стран Балтии предупредили об угрозе авиакатастрофы после того, как из-за сбоя ГНСС два рейса авиакомпании Finnair были вынуждены развернуться в воздухе.

Почти все самолеты оснащены альтернативными системами позиционирования, включая инерциальную навигацию с использованием датчиков движения. Но переключение на резервные системы повышает риск ошибки.

Спуфинг страшнее, чем просто потеря сигнала

В последние месяцы наблюдается всплеск более изощренной формы вмешательства в работу ГНСС - так называемого спуфинга. В самой простой форме, которую иногда используют корабли, забирающие незаконные грузы, просто передается ложный сигнал о местоположении. Такая тактика обычно используется для обхода санкций или других нормативных ограничений, например, права на рыбную ловлю.

Однако все чаще спуферы без разбора искажают сигналы ГНСС близлежащих судов и самолетов, передавая ложные координаты. Спуфинг считается более опасным, чем глушение, поскольку ложные сигналы могут обмануть системы обнаружения, встроенные во многие GPS-приемники.

В апреле от спуфинга пострадали 30 000 самолетов. В некоторых случаях экипажи потеряли все навигационные возможности.

Судоходство в меньшей степени зависит от GNSS-позиционирования. Но резкое увеличение количества спуфинга в проливах вокруг Черного моря создает риск столкновений и разлива нефти.

"Призраки" и альтернатива GPS

Одна из загадок современной ГНСС-войны заключается в том, почему в аэропортах часто появляются поддельные корабли и самолеты. Некоторые аналитики предполагают, что это явление может быть вызвано попытками заставить беспилотники отключиться при обнаружении в защищенном воздушном пространстве аэропорта; пострадавшие самолеты и суда могут быть случайно пойманы этими широковещательными сигналами.

В настоящее время ведутся работы по поиску альтернатив ГНСС, которая по своей сути уязвима, поскольку ее сигналы передаются в общих частотных диапазонах и работают на низких уровнях.

Среди них - eLoran, наземная радионавигационная система. Лицензии на использование этой технологии в Великобритании были доступны с октября, но, по данным сайта Ofcom, была выдана только одна. Среди других предложений - позиционирование на основе аномалий в магнитном поле Земли.

Проблемы с GPS – последние новости

29 апреля руководители министерств иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии заявили, что РФ глушит сигналы GPS в Балтийском море. По их данным, это может привести к авиакатастрофе.

Позже глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Россия несет ответственность за сбои в работе GPS-сигнала в регионе Балтийского моря.

8 мая стало известно, что МИД Эстонии вызвало главу посольства России в Таллине, чтобы выразить протест из-за глушения GPS.

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