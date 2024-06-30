Вероятно, то же самое касается самолетов остальных стран НАТО.

Россия систематически глушит сигналы GPS на рейсах военной авиации Великобритании над Восточной Европой. С начала года зафиксировано несколько сотен таких случаев, пишет The Telegraph.

Анализ данных тысяч полетов показал, что более четверти транспортных и наблюдательных полетов за первые четыре месяца 2024 года происходили в условиях помех в работе GPS.

"Столь неизбирательное глушение может угрожать безопасности как военных, так и гражданских полетов, и, по словам экспертов, демонстрирует масштабы вмешательства России в авиацию", - пишет издание.

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Ян Петченик, представитель мониторингового проекта Flight Radar 24, который отслеживает все официальные полеты гражданской и военной авиации в мире, рассказал The Telegraph, что глушение GPS может создать значительные трудности для диспетчеров и пилотов в перегруженном воздушном пространстве вблизи зон конфликта.

В марте такой атаке подвергся в частности самолет, которым из Польши домой летел министр обороны Великобритании Грант Шаппс. Источник в оборонном ведомстве тогда сообщил изданию, что глушение GPS было "непосредственно связано с Путиным и нападением на Украину и деликатной ситуацией вокруг Калининграда".

Однако проблемы с работой GPS-навигации у военных самолетов НАТО наблюдаются не только вблизи Калининграда. В восточном Средиземноморье глушение испытывают около 40% рейсов.

Как отмечает The Telegraph, вероятно, часть этих препятствий создает Израиль, который защищается от обстрелов ХАМАС из оружия, которое полагается именно на GPS-наведение. Однако здесь же есть и большая военная база россиян - в соседней с Израилем Сирии, и эксперты говорят, что некоторые глушения в регионе происходят именно оттуда.

Российская гибридная агрессия против НАТО

Как писал УНИАН, в НАТО не знают как справиться с российскими гибридными атаками, чтобы не оставить их без ответа, но и не спровоцировать полномасштабный конфликт.

Страны Балтии, Польша и Чехия выражают тревогу, что диверсии, а иногда и нападения на людей со смертельным исходом, вероятно спонсируемые Россией, представляют растущую угрозу для Европы и оборонного альянса.

Только за последние недели в Европе произошло несколько инцидентов, в которых обвиняют Россию - глушение сигналов GPS и срыв коммерческого авиасообщения в Эстонии, убийство польского пограничника, нападение на российского политического диссидента в Литве, хакерская атака на крупные больницы в Лондоне, несколько эпизодов с поджогами в разных странах НАТО.

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