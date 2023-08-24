Пхеньян обещает осуществить третью попытку запуска в октябре.

Северная Корея признала провал уже второй попытки запустить спутник-шпион на околоземную орбиту. Как сообщает государственное информагентство ЦТАК, Пхеньян намерен осуществить очередную попытку в октябре.

"Ракета-носитель нового типа" Чхоллима – 1" нормально полетела на первой и второй ступенях, но на третьей ступени потерпела неудачу из-за ошибки в системе чрезвычайного взрыва (вероятно, речь идет о системе самоликвидации - УНИАН). Государственное управление КНДР по освоению космоса заявило, что будет выяснять за короткий срок причину ненормального действия системы чрезвычайного взрыва. (...) Причина этой аварии является небольшой [и заключается в недостаточной] надежности системы ступенчатых двигателей", - говорится в сообщении.

Между тем, как сообщает The Washington Times, неудачный запуск северо-корейского спутника побудил соседнюю Японию объявить короткую тревогу и призвать жителей южных районов страны эвакуироваться в безопасные места, поскольку ракета пролетела над японским островом Окинава.

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Военные Южной Кореи заявили, что запуск ракеты нарушил резолюции Совета Безопасности ООН, запрещающие любые запуски Северной Кореей с использованием баллистических технологий. Главный секретарь Кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно назвал северокорейский запуск "угрозой миру и стабильности".

Эдриенн Уотсон, представитель Совета национальной безопасности Белого дома, заявила, что Соединенные Штаты решительно осуждают запуск, добавив, что он задействовал технологии, непосредственно связанные с программой межконтинентальных баллистических ракет Северной Кореи.

Эксперты не считают чем-то странным то, что Пхеньян признал факт неудачи.

"Нет смысла или выгоды от отрицания или попытки скрыть неудачу. Во всяком случае, если отрицать это, Ким [Чен Ын] будет выглядеть еще хуже", – сказал эксперт консалтинговой компании LMI из штата Вирджиния и бывший аналитик ЦРУ Су Ким.

Стоит отметить, что Вооруженные силы Южной Кореи нашли часть обломков после первого запуска такого спутника в июле и заявили, что северокорейский спутник недостаточно продвинут для проведения военной разведки. Некоторые гражданские эксперты заявили, что разведывательные спутники, ранее обнародованные государственными СМИ Северной Кореи, вероятно, способны обнаруживать только крупные цели, такие как военные корабли или самолеты.

Военная активность Северной Кореи

На днях КНДР провела испытания крылатых ракет на фоне военных учений США и Южной Кореи. Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями с военного корабля.

Также УНИАН писал, что Ким Чен Ын стал часто инспектировать ключевые оружейные заводы в стране, в том числе те, которые производят снаряды для крупнокалиберных реактивных систем залпового огня и двигатели для стратегических крылатых ракет. Эксперты сделали несколько предположений по этому поводу.

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