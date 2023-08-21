Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями с военного корабля.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил испытания стратегических крылатых ракет, которые были проведены на фоне старта ежегодных военных учений США и Южной Кореи. Пхеньян считает их репетицией войны.

Как сообщают государственные СМИ КНДР, Ким Чен Ын посетил военно-морской флот, размещенный на восточном побережье. Именно с борта корабля он наблюдал за испытаниями.

Запуск был направлен на проверку "боевой функции корабля и характеристик его ракетной системы". Также испытания должны были улучшить способность моряков выполнять "атакующую миссию во время реальной войны".

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КНДР и ракеты

13 июля Северная Корея заявила, что якобы уже второй раз запустила свою новейшую баллистическую ракету Hwasong-18. По данным Минобороны Японии, этот снаряд пролетел около тысячи километров, оставаясь в воздухе в течение 74 минут.

Ким Чен Ын даже похвастался запретными баллистическими ракетами перед министром обороны РФ Сергеем Шойгу, посетившим КНДР. В прошлом Совет Безопасности ООН несколько раз запрещал Северной Корее производить такое оружие. За запрет выступали в частности Россия и Китай.

По мнению СМИ, Россия может быть причастна к разработке новейшей северокорейской ракеты.

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