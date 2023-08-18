Эксперты отмечают сходство северокорейской Hwasong-18 и российской баллистической ракеты "Тополь-М".

Новейшая межконтинентальная баллистическая ракета Северной Кореи Hwasong-18 — первая межконтинентальная баллистическая ракета, работающая на твердом ракетном топливе, — вызвала новые дебаты о возможной роли России в стремительном развитии ракет этого государства.

Как сообщает Reuters, в отчете, опубликованном Центром стратегических и международных исследований, утверждается, что межконтинентальная баллистическая ракета Hwasong-18, вероятно, является результатом технического сотрудничества с Россией.

Hwasong-18 был испытан дважды – в апреле, а затем 12 июля, что стало самым продолжительным полетом за всю историю испытаний северокорейской ракеты. Отмечается, что это первая межконтинентальная баллистическая ракета КНДР, использующая твердое топливо, что может обеспечить более быстрое и легкое развертывание ракет во время войны.

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"Внезапное появление этих передовых возможностей трудно объяснить без сотрудничества со стороны российского правительства и его ученых", — отметили эксперты, добавив, что внешнее сходство предполагает, что Россия, возможно, решила передать Северной Корее современную 50-тонную твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету "Тополь-М".

По словам исследователей Центра исследований в области нераспространения (CNS), Hwasong-18 явно черпает вдохновение в конструкции российских ракет, в данном случае "Тополь-М" и "Ярс", как и многие другие северокорейские ракеты.

"Мы не исключаем возможности того, что российские организации могли помочь Северной Корее в разработке этой системы", — говорится в отчете исследователей.

Однако, по их словам, внимательное изучение изображений, видео и характеристик ракеты показывает явные различия, которые исключают возможность того, что Россия передала полную систему межконтинентальных баллистических ракет, заключили они, сославшись на серьезные различия в системах наведения и третьих ступенях ракет.

Исследователи добавили, что некоторые из систем Hwasong-18 больше напоминают китайское оружие, а КНДР публично разрабатывает твердотопливные ракеты как минимум с 2017 года.

Маркус Шиллер, европейский эксперт по ракетам, также утверждает, что успех Северной Кореи в испытаниях свидетельствует о том, что она получила поддержку извне.

Шиллер, однако, отмечает, что при лидере Ким Чен Ыне северокорейские ракеты выходили из строя чаще, чем в прошлом, что позволяет предположить, что Ким испытывал больше домашних разработок, чем его предшественники.

Ракеты КНДР - что известно

13 июля Северная Корея заявила, что во второй раз якобы запустила свою самую новую баллистическую ракету Hwasong-18. По данным Минобороны Японии, Hwasong-18 пролетела около тысячи километров, оставаясь в воздухе в течение 74 минут. Тогда США заявили, что этот запуск может дестабилизировать ситуацию с безопасностью в регионе, а в Японии назвали его угрозой региональной стабильности и миру.

Недавно в Южной Корее заявили, что Северная Корея может запустить межконтинентальную баллистическую ракету в знак протеста против саммита между США, Южной Кореей и Японией.

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