Эти учения стартуют сегодня и продлятся 11 дней.

Хакеры из КНДР атаковали центр управления совместных военных учений США и Южной Кореи.

Как сообщает Reuters, сегодня должны начаться учения Ulchi Freedom Guardian, которые продлятся 11 дней. Две страны решили провести их для повышения своей способности реагировать на ядерные и ракетные угрозы Северной Кореи.

Отмечается, что эти хакеры связаны с северокорейской группой, которую исследователи называют Kimsuky.

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"Было подтверждено, что военную информацию не украли", - сообщили в полиции Южной Кореи.

По словам исследователей, хакеры Kimsuky давно используют электронные письма для целевого фишинга, которые обманом заставляют цели сообщать пароли, нажимать на вложения или ссылки, которые загружают вредоносное ПО.

Американские военные и корейские полицейские провели совместное расследование и обнаружили, что IP-адрес, использованный при попытке взлома, совпадает с адресом, идентифицированным в 2014 году при взломе оператора ядерного реактора Южной Кореи.

Атаки корейских хакеров

В начале года стало известно, что две хакерские группы, связанные с Северной Кореей, ответственные за кражу 100 миллионов долларов в результате атаки на криптосервис в 2022 году.

7 августа сообщалось, что хакеры из Северной Кореи взломали компьютерные сети российской корпорации, производящей баллистические и крылатые ракеты. Отмечается, что хакеры имели доступ к сетям "НПО машиностроения" с конца 2021 по май 2022 года.

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