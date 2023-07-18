Они могли упасть в море.

Во вторник, 18 июля, Корейская Народно-Демократическая Республика осуществила пуск двух баллистических ракет, они упали в море.

Об этом сообщает японская общественная телекомпания NHK со ссылкой на береговую охрану Японии. По данным их источников в правительстве, ракеты упали в Японское море за пределами исключительной экономической зоны страны.

Чиновники Минобороны говорят, что две баллистические ракеты были запущены в восточном направлении с западного побережья страны примерно в 3:29 и 3:45.

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Ракеты преодолели от 550 до 600 километров, достигли высоты около 50 километров и, как полагают, упали в Японское море. Пока что информации о повреждениях самолетов или кораблей не поступало.

Испытания оружия Северной Кореей

Напомним, 13 июля стало известно, что КНДР испытала новую твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету под названием Hwasong-18.

Соединенные Штаты Америки заявили, что этот запуск может дестабилизировать ситуацию с безопасностью в регионе, а в Японии назвали его угрозой региональной стабильности и миру.

Издание отмечает, что уже 13-й запуск снаряд с использованием технологии баллистических ракет КНДР в 2023 году.

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