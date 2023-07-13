Hwasong-18 пролетела около тысячи километров, оставаясь в воздухе в течение 74 минут.

Северная Корея в среду заявила, что во второй раз якобы запустила свою самую новую баллистическую ракету Hwasong-18, пишет CNN со ссылкой на сообщение государственного Центрального информационного агентства Кореи. Последний раз страна запускала этот тип ракеты в апреле 2023-го.

Журналисты отмечают, что заявление о пуске ракеты было сделано, когда Пхеньян пригрозил Америке сбивать над близлежащими водами самолеты-разведчики США.

Данный запуск следовал за несколькими другими недавними испытаниями МБР КНДР, которые вызвали тревогу у Запада и соседствующих государств.

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В заявлении Белого дома говорится, что запуск "рискует дестабилизировать ситуацию с безопасностью в регионе".

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая в кулуарах саммита НАТО в среду, назвал запуск "неприемлемым" и угрозой региональной стабильности и международному сообществу.

По данным Минобороны Японии, Hwasong-18 пролетела около тысячи километров, оставаясь в воздухе в течение 74 минут, что является незначительным достижением по сравнению с баллистическими ракетами, испытанными ранее в этом году.

Ракеты КНДР - что важно знать

Первые испытания Hwasong-12 были проведены Пхеньяном еще зимой 2022 года. Это была ракета средней дальности, способной, как утверждалось, достичь американской территории Гуам.

В декабре 2022 года две баллистические ракеты КНДР с потенциальной дальностью поражения Японии пролетели около 500 километров.

С начала 2022 года Северная Корея осуществила более 60 испытательных пусков различных ракет, в том числе трех межконтинентальных.

КНДР сотрудничает с Россией - главное

КНДР из-за своей агрессивной политики по отношению к соседам, авторитаризма внутри страны по отношению к своим гражданам уже многие годы находится под санкциями. Но ограничения не мешают ВПК Северной Кореи разрабатывать все новые виды вооружения и прямо угрожать США.

На этом фоне примечательным вышел фактически союз КНДР и подсанкционной России, финансовый и промышленный сектор которой тоже пострадал из-за агрессивной внешней и внутренней политики. СМИ находили многочисленные подтверждения того, что оба авторитарных режима оказывают друг другу, в том числе, военную поддержку.

Накануне полномасштабного вторжения РФ в Украину Пхеньян признал "независимость" оккупированных Россией частей Луганской и Донецкой областей. После чего Киев разорвал дипотношения с КНДР. В настоящее время Северная Корея помогает России боеприпасами и амуницией для ведения войны против Украины.

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