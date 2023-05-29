Премьер-министр Японии заявил, что любой запуск северокорейской ракеты станет серьезным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.

Япония в понедельник привела в боевую готовность свою систему противоракетной обороны и предупредила, что собьет любой объект, угрожающий ее территории. Ранее Северная Корея предупредила японскую береговую охрану о запуске спутника в период с 31 мая по 11 июня.

Об этом пишет Reuters. Обладающая ядерным оружием Северная Корея заявляет, что завершила создание своего первого военного спутника-шпиона, а лидер Ким Чен Ын одобрил последние приготовления к запуску.

"Правительство признает, что существует вероятность того, что спутник может пройти через территорию нашей страны", - заявил главный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

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В Министерстве обороны Японии отметили, что для уничтожения ракет Северной Кореи применят зенитные управляемые ракеты SM-3, которые могут поражать цели в космосе, или зенитно-ракетный комплекс Patriot PAC-3, предназначенный для ликвидации целей ближе к земле.

Япония ожидает, что Северная Корея запустит ракету со своим спутником над цепью юго-западных островов, как это было в 2016 году, заявил представитель министерства обороны.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил журналистам, что любой запуск северокорейской ракеты станет серьезным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, осуждающих ее ядерную и ракетную деятельность.

"Мы настоятельно призываем Северную Корею воздержаться от запуска", - написал его офис в Twitter, добавив, что будет сотрудничать со своими союзниками - США, Южной Кореей и другими странами, - и сделает все возможное для сбора и анализа информации о любом запуске.

В Северной Корее раскритиковали планы Южной Кореи, США и Японии по обмену данными о запусках своих ракет в режиме реального времени, описав, что эти три страны обсуждают "зловещие меры" по ужесточению военного сотрудничества.

Аналитики говорят, что спутник является частью программы технологий наблюдения, в которую входят беспилотники, предназначенные для улучшения его способности поражать цели в случае войны.

По сообщению северокорейского государственного информационного агентства KCNA, в мае Ким проинспектировал объект военного спутника.

В последние месяцы Северная Корея провела серию запусков ракет и испытаний оружия, в том числе новой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты.

Запуск ракет КНДР - новости

Как сообщал УНИАН, в апреле Северная Корея без предупреждения запустила баллистическую ракету средней или большой дальности в сторону Японского моря, вызвав обеспокоенность военных Южной Кореи.

А в ноябре КНДР осуществила очередной запуск баллистической ракеты неустановленного типа в направлении Восточного моря. Она пролетела над территорией Японии.

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