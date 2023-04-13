Уже неделю Пхеньян отказывается отвечать на звонки из Сеула, что вызывает всеобщую тревогу.

В четверг, 13 апреля, Северная Корея запустила баллистическую ракету средней или большой дальности в сторону Японского моря, вызвав обеспокоенность военных Южной Кореи. Об этом сообщает южнокорейское издание Yonhap News Agency.

По данным Сеула, ракета стартовала под большим углом из окрестностей Пхеньяна в 7:23 утра и пролетела около 1000 километров, прежде чем упасть в воду.

"Разведывательные органы Южной Кореи и США проводят всесторонний анализ ее подробных спецификаций", — заявили военные Южной Кореи.

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Запуск баллистической ракеты в Сеуле назвали "серьезным провокационным актом", который не только вредит стабильности региона, но также является "явным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН".

Ситуация на Корейском полуострове

С прошлой пятницы КНДР не отвечает на звонки по специальной линии коммуникаций, созданной для поддержания контакта и предотвращения военных недоразумений между Сеулом и Пхеньяном. Южная Корея опасается, что отсутствие регулярных контактов может привести к провокациям со стороны северокорейского режима.

В то же время Северная Корея на днях заявила об успешных испытаниях подводного беспилотника, якобы способного нести ядерную боеголовку. Утверждается, что дрон в течение 71 часа курсировал у восточного побережья Северной Кореи, после чего активировал имитатор ядерной боеголовки.

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