Недавно лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил Институт ядерного оружия в своей стране.

Новые детали о деятельности Северной Кореи по созданию ядерной бомбы вызвали беспокойство о том, что президент КНДР Ким Чен Ын может поставлять ядерное оружие странам, которые незаконно проводят вооруженные программы, пишет Bloomberg.

В частности Пхеньян опубликовал фотографии завода, где изотопы урана могут быть разделены для топлива ядерного оружия. Масштабы объекта говорят о том, что Северная Корея может обогащать материал в большем объеме, чем ей нужно для собственной безопасности.

"Мы обеспокоены тем, что материал может уйти в другое место", - отметил заместитель министра энергетики США Дэвид Терк. Видео дня

Он добавил, что новые мощности Северной Кореи, которые "вызывают глубокое беспокойство", были в центре внимания на встречах на этой неделе в Вене (Австрия) во время ежегодной генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии.

В Bloomberg напомнили, что 13 сентября северокорейские государственные СМИ сообщили о редком визите Кима в свой Институт ядерного оружия, где изготавливается высокообогащенный уран для оружия. В Центральном телеграфном агентстве КНДР заявили, что инженеры получили приказ "экспоненциально увеличить" ядерный запас страны.

"Северная Корея уже произвела достаточно обогащенного урана для значительного ядерного арсенала и вряд ли нуждается в большем. Наибольшее беспокойство вызывает то, что избыток может быть перенаправлен на продажу тому, кто предложит самую высокую цену, государственному или негосударственному. Это огромное беспокойство с точки зрения распространения", - подчеркнул американский инженер по ядерному оружию и бывший директор по вопросам гарантий МАГАТЭ Роберт Келли.

В то же время по последним оценкам Федерации американских ученых, запасы страны уже могли вырасти до 90 бомб.

"Это очень много материала. Это очень много оружия", - подчеркнул Дэвид Терк.

В свою очередь представитель Южной Кореи на заседании МАГАТЭ заявил, что Пхеньян и Москва активизировали торговлю после войны России в Украине.

"Мы призываем Россию и Северную Корею немедленно прекратить свое незаконное сотрудничество. Растущее военное сотрудничество между Россией и Северной Кореей угрожает миру и стабильности во всем мире", - отметил министр науки Южной Кореи Санг Им Ю.

КНДР и Россия - последние новости

Ранее издание Bloomberg сообщало, что визит секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу может свидетельствовать о том, что КНДР увеличит поставки оружия в РФ. Известно, что последний визит Шойгу является частью "серии взаимодействий на высоком уровне между соседями", среди которой первая за 24 года поездка Путина в Северную Корею и отправка военной делегации высокого уровня в Пхеньян в июле.

В то же время глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что поставки России боеприпасов из КНДР являются критическими для Украины. По его словам, пока Украина ничего поделать с этим не может.

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