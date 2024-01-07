Так Пекин реагирует на поставки оружия Тайваню.

Китай ввел санкции против ряда американских оборонных компаний. Как сообщили в Министерстве иностранных дел КНР, это ответ на поставки американского оружия на Тайвань.

"Продажа оружия США китайскому региону Тайвань является явным нарушением принципа одного Китая и положений трех совместных китайско-американских коммюнике. (...) Незаконные односторонние санкции, наложенные США на китайские компании и граждан под различными фальшивыми предлогами, тоже наносят серьезный ущерб суверенитету и интересам безопасности Китая, подрывают мир и стабильность в Тайваньском проливе", – говорится в заявлении.

Отмечается, что в ответ на "эти крайне неправильные действия", предпринятые США, Пекин решил применить санкции к пяти компаниям оборонной промышленности США. В частности под китайские ограничения попали компании:

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BAE Systems Land and Armament - производство боевых машин и боеприпасов различных типов;

Alliant Techsystems Operation - производство аэродинамических и аэрокосмических машин и комплектующих к ним;

AeroVironment - производство беспилотных летательных аппаратов;

ViaSat - предоставление высокоскоростных спутниковых услуг и создание защищенных сетевых систем, в частности для военных нужд;

Data Link - поставка систем обработки и распределения информации для военных нужд.

Санкции предусматривают замораживание имущества этих компаний, которое находится в Китае, включая их движимое и недвижимое имущество, и запрет китайским организациям и отдельным лицам сотрудничать с ними.

Американо-китайское противостояние - последние новости

Как писал УНИАН, американская разведка узнала про большие проблемы с боеготовностью китайской армии. Из-за масштабной коррупции среди военного руководства Китай не смог подготовиться к вероятному вторжению на Тайвань.

Также мы рассказывали, что Китай разрабатывает революционный снаряд для уничтожения танков Abrams. В ходе этих испытаний танк мог быть выведен из строя одним ударом такого снаряда без видимых внешних повреждений.

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