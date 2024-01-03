Современное оружие чрезвычайно сложно и зачастую требует тысяч деталей. К примеру, на изготовление одной ракетной системы NASAMS уходит два года.

Развязанная Россией война против Украины выявила недостатки Запада в быстром производстве большего количества оружия в нужный момент, пишет The Wall Street Journal.

К примеру, на изготовление одной ракетной системы NASAMS, которая защищает воздушное пространство над Белым домом, уходит два года. И сейчас в связи с растущим числом потенциальных угроз для Запада, включая Россию и Китай, спрос на них также резко вырос, заказы то и дело накапливаются.

"Я никогда не видел такого большого спроса", - заявлял президент оборонного подразделения норвежской компании Kongsberg Defense & Aerospace Эйрик Ли.

Как пишет WSJ, главная проблема невозможности быстрее удовлетворять этот спрос заключается в том, что современное оружие чрезвычайно сложно и зачастую требует тысяч деталей.

"Kongsberg, как и большинство западных оборонных компаний, проектирует и собирает свои системы вооружения, но не производит большую часть компонентов. Более 1500 поставщиков вносят свой вклад в продукцию этого завода. Одна только цепочка поставок NASAMS состоит из более чем тысячи компаний и построена на двух континентах вместе с американским оборонным подрядчиком RTX, ранее известным как Raytheon Technologies", - говорится в публикации.

Кроме того, указывается, что оборонная промышленность сталкивается и с затянувшейся нехваткой рабочей силы.

По мнению военных аналитиков, несмотря на более высокие оборонные бюджеты, Запад не сталкивался с такими же ограничениями поставок оружия со времен Корейской войны:

"Только десять крупнейших оборонных компаний Запада в настоящее время имеют портфели заказов на сумму более 730 миллиардов долларов, что примерно на 57% больше, чем в конце 2017 года, когда спрос начал расти".

Нехватка оружия на Западе - причины

При этом ведущие официальные лица США и НАТО все чаще выражают обеспокоенность тем, что нехватка оружия повлияет на их боеспособность.

Отмечается, что в опубликованной в начале 2023 года модели военной игры о том, как США отреагируют на китайское вторжение на Тайвань, Центр стратегических и международных исследований подсчитал, что в течение первой недели у Америки закончатся важнейшие противокорабельные ракеты большой дальности. И США не смогут быстро пополнить свои запасы: как и в случае с NASAMS, на изготовление каждой такой ракеты уходит около двух лет.

Наблюдаются также длительные задержки и с поставками других вооружений, в том числе истребителей F-35, новых учебных и заправочных самолетов, а также новейших авианосцев США, пишет газета.

Большая часть возможностей Запада производить оружие, особенно в Европе, была подорвана из-за сокращения оборонных бюджетов после холодной войны и постепенной деиндустриализации. Консультант по обороне Николас Драммонд привел в пример немецкие компании, которые в разгар холодной войны могли производить до 400 танков в год, а сейчас выпускают только до 50 в год.

Как пишет WSJ, современное оружие требует больше времени для производства и стоит больше денег, все это ограничивает запасы и растягивает по времени их восполнение.

Россия и Китай опережают Запад

Также отмечается, что Россия и Китай опередили США и Европу по некоторым системам противоракетной обороны. По словам представителей Пентагона, у этих стран есть гиперзвуковые ракеты, а внедрение первой из них США было перенесено на 2024 год из-за неудачных испытаний. Американские и европейские системы защиты от гиперзвуковых ракет не поступят на вооружение в течение как минимум 10 лет, добавляет WSJ.

По данным Международного института стратегических исследований, Россия и Китай вместе имеют около 5020 зенитно-ракетных комплексов наземного базирования по сравнению с примерно 3200, имеющимися на вооружении США, Европы и Японии вместе взятых.

Оборонные компании Китая и России в основном принадлежат государству, поэтому они менее подвержены коммерческому давлению и располагают обширными внутренними цепочками поставок. В итоге, например, по оценкам аналитиков, запасы Китая выросли с нескольких неядерных баллистических ракет в 1996 году до более чем 3000 баллистических и крылатых ракет.

Нехватка оружия - какие меры предпринимает Запад

По словам представителей Пентагона, для Запада задача поддержки союзников, участвующих в отдельных глобальных конфликтах, еще больше ограничивает поставки, повышая спрос на некоторые системы вооружений, особенно на артиллерийские снаряды и противоракетную оборону.

Потому большинство западных оборонных компаний сейчас активно наращивают мощности (особенно в производстве снарядов и ракет). В частности, правительство США инвестирует в свою внутреннюю базу и переносит производство уязвимых компонентов, таких как микрочипы, домой.

Пентагон намерен в ближайшие недели развернуть новую стратегию промышленной базы, которая поможет устранить заторы в цепочке поставок. Американские оборонные гиганты вместе с иностранными партнерами также все активнее строят за рубежом, в том числе ракеты, как способ расширения возможностей систем. А норвежская компания Kongsberg Defense & Aerospace наращивает запасы основных компонентов, чтобы справиться с риском нарушения цепочки поставок.

Вас также могут заинтересовать новости: