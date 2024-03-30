Отмечается, что ограничения касаются также техники, которая имеет запрещенные детали.

Администрация нынешнего президента США Джо Байдена пересмотрела ограничения доступа для Китая к американским чипам искусственного интеллекта и инструментам для производства микросхем. Эти шаги направлены на сдерживание китайского производства чипов из соображений нацбезопасности США.

Издание Reuters пишет, что правила направлены на прекращение поставок в Китай более продвинутых чипов ИИ, разработанных компанией Nvidia (NVDA.O), и другими компаниями, потому что Вашингтон сдерживает Пекин из-за опасений, что китайский развивающийся технологический сектор усилит их вооруженные силы.

Отмечается, что ограничения на поставки микросхем в Китай распространяются и на ноутбуки с этими микросхемами.

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Министерство торговли, которое следит за экспортным контролем, заявило, что планирует и дальше обновлять ограничения на поставки технологий в Китай, стремясь усилить и отладить эти меры.

Чипы в РФ - главные новости

За первые 9 месяцев 2023 года Россия импортировала передовые микропроцессоры от ведущих американских и европейских производителей на сумму более 1 миллиарда долларов.

Более половины от общего объема импортированных полупроводников и интегральных схем за указанный период приходится на западные компании. В их числе американские Intel Corp, Advanced Micro Devices и Analog Devices Inc., а также европейские Infineon Technologies AG, STMicroelectronics NV и NXP Semiconductors NV.

При этом ряд стран, в том числе и Китай, подозревают в теневом экспорте запрещенных западных товаров.

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