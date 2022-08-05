В МИД сообщили, что им выразили протест в связи с "вмешательством во внутренние дела Китая".

Министерство иностранных дел Китая заявило, что вызвало европейских дипломатов, чтобы выразить им протест в связи с заявлением G7 и ЕС с критикой военных учений Китая вокруг Тайваня.

Об этом сообщает Associated Press.

В МИД сообщили, что им выразили протест в связи с "вмешательством во внутренние дела Китая". Послов каких именно европейских государств вызвали, не уточняют.

Ранее в четверг Китай отменил встречу главы МИД с японским коллегой из-за заявления Группы семи о том, что для военных учений Китаю нет повода.

Страны Группы семи и Евросоюз в своем заявлении критикуют проведение Китаем военных учений вокруг Тайваня после визита на остров спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, заметив, что это нельзя считать поводом для агрессивной военной деятельности.

Определены Китаем зоны для учений расположены вокруг Тайваня и местами перекрывают участки, Тайвань считает своими территориальными водами, кое - где вплотную к важным портам. Руководство Тайваня обвиняет Китай в де-факто блокаде.

Накануне Япония заявила, что китайские ракеты впервые упали в ее воды.

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил надежду, что Пекин "не будет создавать кризис" вокруг Тайваня и отметил, что эскалация может привести к непредсказуемым последствиям, которые не нужны никому, включая Китай.

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