Обе страны имеют мощные экономические отношения, которые не выгодно разрывать.

Китай не пойдет на вооруженный конфликт с Соединенными Штатами Америки из-за мощных экономических связей и конкуренции.

Об этом заявил директор Института мировой политики Евгений Магда в эфире телеканала "Эспрессо".

"Сложно представить, что Китай пошел бы на вооруженный конфликт с государством, с которым имеет самые прочные экономические отношения. Китай и США активно конкурируют в экономическом плане. Поэтому сложно представить, что эти два государства будут воевать", - пояснил Магда.

По его словам, Вашингтон не демонстрирует однозначной готовности к войне с Пекином.

"Прежде всего мы видим политическую надстройку конфликта вокруг Тайваня между США и Китаем. В то же время в Пекине четко проанализировали ситуацию, которая возникла в мировой экономике после полномасштабного вторжения России в Украину. В свою очередь США также демонстрируют, что не готовы идти на обострение. Даже привычных для дипломатии шагов, как отзыв посла, в этой ситуации не произошло", - добавил эксперт.

Напомним, ситуация между странами обострилась после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров Тайвань. В ответ на ее прибытие Китай пообещал "сильный и мощный" ответ.

Вас также могут заинтересовать новости: