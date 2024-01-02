Отмечается, что китайские станки едва ли не единственные, которые доступны для россиян.

После полномасштабного вторжения на Украину китайские поставки в Россию современных станков выросли в 10 раз, и теперь производители этой страны доминируют в торговле высокоточными устройствами с числовым программным управлением, жизненно важными для военной промышленности Москвы.

Издание Financial Times пишет, что резкий рост поставок современных станков, позволяющих выполнять чрезвычайно точную фрезерную обработку металла, обеспокоило союзников Украины, которые пытаются ограничить доступ России к этому оборудованию.

По данным российской таможни, в июле китайские производители поставили оборудование на 68 миллионов долларов, хотя этот показатель в феврале 2022 года составлял 6,5 миллиона долларов.

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Российский импорт инструментов с ЧПУ из ЕС резко сократился в связи с ужесточением ограничений с февраля 2022 года. Аналитики считают, что Москва стремится получать инструменты с ЧПУ из источников, которые не подпадают под международный контроль.

Таможенные декларации показывают, что в июле на долю устройств с ЧПУ китайского происхождения пришлось 57% российского импорта по стоимости, тогда как до войны этот показатель составлял всего 12%. Кроме того, Москва импортирует значительные объемы инструментов с ЧПУ, произведенных на Тайване и в Южной Корее.

В ноябре США ввели масштабные санкции в отношении всех крупных российских импортеров инструментов с ЧПУ, в том числе и тех, кто перевез оборудование на сумму менее 200 тысяч долларов с момента вторжения в феврале прошлого года. Китайские компании, продолжающие торговать с российскими импортерами, теперь рискуют попасть под санкции США, которые поставят под угрозу их способность торговать на других рынках.

Пекин настаивает на том, что не поставляет смертоносное оружие в Москву, и отрицает поддержку военных действий РФ, но также отвергает применение санкций. Китайские поставки товаров, включая нефть, оборудование, потребительские товары и авто, помогают поддержать пострадавшую от санкций российскую экономику. Председатель КНР Си Цзиньпин в октябре сообщил российскому лидеру Владимиру Путину, что годовой объем торговли между двумя странами достиг "исторического максимума" и составляет почти 200 миллиардов долларов.

Аллен Маггард, аналитик вашингтонской организации C4ADS, занимающейся анализом конфликтов, говорит, что станки с ЧПУ могут "быстро производить сложные компоненты из металла и других жестких материалов с постоянной степенью точности и аккуратности". Эти качества делают такие станки ценными для оборонного производства".

Кроме того, они часто представляют собой крупногабаритное оборудование, что делает их более сложными для контрабанды в Россию с Запада, чем более мелкие компоненты, такие как микрочипы.

Анализ экспортных документов показывает, что некоторые крупные производители имеют тесные связи с Народно-освободительной армией Китая.

Эмили Килкриз, бывший заместитель помощника торгового представителя США, сказала, что Вашингтон неохотно использовал финансовые санкции против китайских компаний, помогающих России, из-за опасений, что это снизит эффективность таких мер в случае кризиса в отношениях с Пекином.

Согласно анализу Института развивающихся экономик Банка Финляндии, средняя цена корзины китайских товаров для России, способных поддержать ее военные действия, выросла на 78% с 2021 по 2023 год. При этом цена китайского экспорта тех же товаров в другие страны выросла всего на 12%.

По словам Александра Габуева, директора Российско-Евразийского центра Карнеги в Берлине, существующие санкции США и меры экспортного контроля против военных подрядчиков Пекина по другим вопросам заставили многие китайские компании игнорировать потенциальные санкционные риски США.

"Многие китайские компании ожидают, что рано или поздно все компании, связанные с Народно-освободительной армией, попадут под санкции. Поэтому они считают, что либо можно попытаться остаться на рынке, избегая углубления военных связей, и все равно попасть под санкции, либо можно просто пойти напролом", - отметил Габуев.

Как Россия применяет китайские устройства с ЧПУ, которые она импортировала, пока неясно. Возможно, российские оборонные заводы только "начинают использовать китайские станки с ЧПУ".

Производство в Китае - последние новости

Китай прямо не осуждает войну России против Украины, но и не подтверждает предоставление военной помощи Москве. В то же вреям появляется все больше свидетельств, что такая помощь оказывается.

В начале года издание The Wall Street Journal ссообщило, что Пекин предоставляет технологии, которые нужны российским военным для ведения войны в Украине.

В августе издание The Wall Street Journal сообщило, что Китай, возможно, помог Москве в обустройстве фортификационных укреплений на временно оккупированных территориях Украины.

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