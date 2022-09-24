Блинкен повторил Ван И позицию США относительно войны России против Украины и "подчеркнул последствия", если Китай поможет РФ.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с главой МИД Китая Ван И и предупредил его о "последствиях" в случае помощи РФ в войне против Украины.

Как говорится в сообщении на сайте Госдепа, Блинкен повторил Ван И позицию США относительно войны России против Украины и "подчеркнул последствия", если Китай окажет помощь РФ в ее полномасштабном вторжении.

Одновременно госсекретарь отметил, что США остаются открытыми для сотрудничества с Китаем там, где "пересекаются интересы" стран.

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Кроме РФ и Украины дипломаты обсудили вопрос двухсторонних отношений между США и КНР, а также вопрос Тайваня. Блинкен сказал, что необходимо поддерживать открытые линии связи и "ответственно управлять" отношениями между Вашингтоном и Пекином.

Также он заявил о необходимости стабильности и мира в Тайваньском проливе для сохранения глобальной и региональной безопасности.

Отношения Китая и РФ

4 февраля 2022 года по итогам встречи председателя КНР Си Цзиньпина и российского президента Владимира Путина две страны объявили о глубоком стратегическом партнерстве с целью противодействия глобальному влиянию США.

Вместе с тем, инвестиции Китая в России в рамках программы "Один пояс, один путь" впервые упали до нуля, что свидетельствует о нежелании Пекина попасть под санкции из-за войны в Украине.

18 сентября на встрече ШОС Путин услышал, что несмотря на экономическую выгоду, Китай не заинтересован в продолжении российской войны в Украине.

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