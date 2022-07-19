США и другие страны сопротивляются изоляционизму Тайваня Пекином.

Китайские власти пригрозили США "серьезными мерами" в ответ на приезд спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань.

Об этом пишет Bloomberg.

Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что визит Пэлоси окажет влияние на американо-китайские отношения.

"Китай решительно выступает против этого, поскольку это окажет серьезное влияние на политическую основу двусторонних отношений. Если США будут настаивать на том, чтобы пойти по ложному пути, Китай примет серьезные и решительные меры для защиты своего суверенитета и территориальной целостности. Все вытекающие последствия ложатся на американскую сторону", — заявил Чжао на регулярном брифинге в Пекине.

Отмечается, что ни один действующий спикер США не посещал Тайвань с 1997 году.

Китай регулярно протестует против визита иностранных официальных лиц в Тайбэй, чтобы избежать официального признания Тайваня, который Пекин считает своей территорией.

Китай активизировал военную активность вокруг острова, чтобы выразить свое недовольство прошлыми высокопоставленными визитами.

В последние годы США и другие страны сопротивляются изоляционной кампании Пекина. Си пытается оказать давление на тайваньского лидера Цай Инвэнь из-за ее отказа признать, что обе стороны являются частью "одного Китая".

Во вторник вице-президент Европейского парламента Никола Бир начала трехдневный визит в Тайбэй, возглавив самую высокопоставленную законодательную делегацию ЕС, посетившую Тайвань. Бир сказала журналистам после своего прибытия, что "семья демократий" должна поддержать Тайвань после подавления Китаем оппозиции в Гонконге и вторжения России в Украину.

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