Китайские власти продвигают нарратив о том, что страна находится под серьезной постоянной угрозой со стороны "враждебных иностранных сил".

Китай предлагает своим гражданам денежное вознаграждение в размере до 100 000 юаней (15 000 долларов США) и дальше больше за сообщения о людях, которые угрожают национальной безопасности.

Успешные информаторы могут получить либо "духовное вознаграждение" в виде сертификатов, либо "материальное вознаграждение" в виде наличных денег, согласно постановлениям, опубликованным Министерством государственной безопасности, пишет CNN.

Денежные вознаграждения делятся на четыре уровня в зависимости от суммы наводки: от менее чем 10 000 юаней (1500 долларов США) до более чем 100 000 юаней.

Доносы должны содержать конкретные сведения о действиях или участниках, не известные государству ранее. Передать их можно лично, онлайн, по почте или через горячую линию государственной безопасности.

Отмечается, что в течение многих лет китайские власти поощряли общественность информировать об иностранных шпионах и их китайских пособниках - особенно при правлении Си Цзиньпина.

В 2017 году муниципальные власти Пекина начали предлагать вознаграждение в размере до полумиллиона юаней (75 000 долларов США) любому, кто поможет разоблачить шпиона. По данным государственной газеты Beijing News, в течение года власти получили около 5000 отчетов и наградили информаторов, начиная от ученых-исследователей и заканчивая водителями такси.

Новые меры направлены на стандартизацию таких вознаграждений и мотивацию общественности, сообщил представитель Министерства государственной безопасности государственной газете Legal Daily.

Кроме того, китайские официальные лица и государственные СМИ продвигают нарратив о том, что Китай находится под серьезной постоянной угрозой со стороны "враждебных иностранных сил", которые якобы стремятся проникнуть в страну и навредить ей всеми возможными способами.

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский заявил, что Киев устраивает нынешняя политика Китая в вопросе войны России против Украины. Глава государства выразил мнение, что Китай избрал политику статуса-кво в этом вопросе.

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