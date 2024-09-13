Китайская академия наук предупредила, что при текущих тенденциях пенсионная система страны может исчерпать свои средства к 2035 году.

Китай, о возможной встрече лидера которого, Си Цзиньпина, с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщалось ранее, принял решение повысить пенсионный возраст.

Решение приняли из-за экономического спада, который переживает страна. Теперь для мужчин пенсионный возраст повысят с 60 до 63 лет, а для женщин-сотрудниц - с 55 до 58 лет.

Пенсионный возраст для мужчин будет постепенно повышен в течение 15 лет, начиная с 2025 года. Для женщин также предусмотрены изменения, но они зависят от того, на какой она должности работает:

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Физические работах (синие воротнички), будут выходить на пенсию не в 50 лет, как раньше, а в 55.

Офисные или административные должности (белые воротнички), будут выходить на пенсию в 58 лет вместо 55.

Как пишут в издании South China Morning Post, страна рассматривает возможность повышения пенсионного возраста в течение многих лет, и сейчас местные правительства сталкиваются с дефицитом пенсионных бюджетов.

Начиная с 2030 года, минимальный страховой стаж, необходимый для получения ежемесячных пенсионных выплат, будет постепенно повышен с 15 лет до 20 лет с темпом увеличения на полгода каждый год.

При этом людям будет разрешено добровольно выходить на пенсию не более чем на три года раньше после достижения минимального года уплаты пенсионных взносов. Но не будет разрешено выходить на пенсию раньше установленного законом возраста.

Последние новости о Китае

Темпы роста экономики Китая оказались медленнее, чем ожидалось. Вторая по величине экономика мира в апреле-июне выросла на 4,7% по сравнению с годом ранее, но этот результат ниже 5,3% роста в предыдущем квартале. Экономисты прогнозировали на этот квартал рост в 5,1%, но прогнозы не оправдались.

Китай снизив ключевую краткосрочную учетную ставку и базовые ставки кредитования. Пекин пошел на такой шаг, чтобы ускорить рост второй по величине экономики мира.

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