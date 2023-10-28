КНР хочет захватить Тайвань и война в других странах ему выгодна.

Китай в войне в Израиле повторяет такую же тактику, которой придерживался в отношении войны в Украине. Это ему нужно для решения вопроса с Тайванем.

"Китай в войне с Израилем повторяет ту же тактику, которую он провел в войне с Украиной. Он подталкивает своих холуев - и Иран, и Путина. Он с их помощью прощупывает готовность мероприятия. Китай держит на руках совершенно разные варианты. Классический - это то, что он сделал с Путиным - он подтолкнул его на войну. Потому что, если бы Путин преуспел, если бы взял Киев за пять дней, а это тогда и американская разведка прогнозировала, тогда с Тайванем все проблемы были бы решены", - пояснил политолог Андрей Пионтковский в эфире "Эспрессо".

Он утверждает, что сейчас КНР политически поддерживает Иран и подталкивает его к войне с Израилем.

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"Америка была бы полностью дискредитирована. Ей бы никто не верил на Дальнем Востоке и Пекин взял бы голыми руками Тайвань. А если провалится Путин, то он, как шолудивый пес приползет в Пекин. Путин уже охотно показывает себя в роли младшего брата, и Китай получает все экономические рычаги. В любом случае Китай выиграет либо Тайвань, либо Сибирь. Сейчас Си повторяет вторую попытку, а что сможет сделать Иран на Ближнем Востоке. Китай поддерживает Иран политически, и тоже подталкивает. Но ничем себя не связал, а оставляет открытым любые возможные пути", - подытожил политолог.

Китай и Тайвань

Согласно последнему ежегодному отчету Пентагона о китайской армии, Китай наращивает силы для нападения на Тайвань, которое может произойти в ближайшие годы.

Китайский лидер Си Цзиньпин открыто объявлял, что никакая сила не помешает вернуть Тайвань под контроль Китая.

В Сенате США назвали Китай, Россию и Иран новой "осью зла".

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