В отличие от ядерного взрыва на орбите это оружие может уничтожать спутники по одному, а не все сразу.

Россия планирует разместить на орбите атомное оружие, которое одним взрывом уничтожит почти все спутники. Но уже сейчас страна-агрессор имеет на орбите "конвенционное" противоспутниковое оружие - аппараты-убийцы, способные "убивать" другие спутники по одному. Об этом пишет The Telegraph.

В 2019 и 2022 годах Россия запустила на низкую орбиту группу небольших маневренных "инспекционных" спутников. Россияне утверждают, что функция этих аппаратов заключается в том, чтобы встречаться с другими российскими спутниками и проверять их для диагностики неисправностей.

Но, как пишет The Telegraph, с помощью датчиков и манипуляторов эти самые "инспекционные" спутники могут вмешиваться в работу чужих спутников или даже уничтожать их.

Видео дня

Российские инспекционные спутники, как правило, недолговечны. Через пару лет у них заканчивается топливо, они теряют высоту и сгорают в атмосфере. Чтобы сохранить орбитальный арсенал для возможной будущей космической войны, Кремль должен каждые несколько лет запускать новую партию инспекционных спутников.

16 мая россияне запустили с космодрома Плесецк на севере России таинственный спутник под названием "Космос 2576". Четыре дня спустя, 20 мая, заместитель представителя США в ООН Роберт Вуд заявил, что "Космос 2576" - это, вероятно, оружие, способное атаковать другие спутники на низкой околоземной орбите.

"Россия развернула это новое противокосмическое оружие на той же орбите, что и правительственный спутник США", - сказал Вуд. Сообщается, что этот американский спутник под номером USA 314 имеет разведывательные возможности.

Если бы "Космос 2576" действительно атаковал USA 314, это было бы актом войны. Но в ситуации, когда война уже началась, главным приоритетом российских космических сил было бы ослепить или выключить как можно больше американских спутников разведки и связи.

The Telegraph отмечает, что американцы также имеют "инспекционные спутники" и "секретный космический боевой самолет", способный вмешиваться в космические аппараты других стран - и китайцы тоже.

"Большая разница заключается в том, что Соединенные Штаты и Китай сейчас не ведут эскалацию большой войны на поверхности Земли, которая демонстрировала бы их безрассудство", - отмечает издание.

Российское противоспутниковое оружие: что известно

Как писал УНИАН, американская разведка узнала о планах России разместить на орбите ядерное оружие. Его задача - не удары по земле, а уничтожение всех спутников на орбите, что нивелирует преимущество США в разведке и координации своих сил в случае третьей мировой войны.

Однако аналитики предупреждают, что российское оружие, размещенное в космосе как козырь на случай третьей мировой войны, на самом деле само может спровоцировать начало этой войны.

Вас также могут заинтересовать новости: