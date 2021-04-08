Новый космодром должен будет осуществлять до 100 запусков ракет в год.

В Китае, в уезде Сяншань восточной провинции Чжэцзян, планируется построить пятый в стране космодром.

Читайте такжеБразилия разрешила США пользоваться ее космодромомТендер на строительство стартовой площадки космодрома выиграла инженерная компания провинции, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сайт провинциальной зоны свободной торговли Нинбо.

Тендер включает также возведение командного центра и сборочно-испытательного комплекса. В 2021-2025 годы Нинбо инвестирует в проект 20 млрд юаней ($3 млрд). Космодром должен будет осуществлять до 100 запусков ракет в год.

Космодромы в Китае

Сейчас в Китае четыре космодрома - Цзюцюань, Сичан, Тайюань и Вэньчан. Три из них расположены на материковой части, Вэньчан - на острове Хайнань.

В 2020 году Китай осуществил 39 космических программ. В этом году страна планирует 40 пусков.

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Автор: Ирина Погорелая