Беспрецедентные действия РФ и Китая заставили США и Канаду поднять в воздух истребители F-35, F-16 и F-18.

На днях российские и китайские бомбардировщики приблизились к побережью Аляски на расстояние 200 миль (около 322 км, – УНИАН), впервые совместно подлетев так близко к территории США. Это подтвердил министр обороны США Ллойд Остин.

Как пишет Politico, эти беспрецедентные действия РФ и Китая заставили США и Канаду поднять в воздух истребители F-35, F-16 и F-18. Этот перехват стал "первым случаем, когда мы видели, чтобы эти две страны летели вместе", заявил глава Пентагона.

"Я думаю, что самая близкая точка сближения была примерно в 200 милях (около 322 км, – УНИАН) от нашего побережья", – сказал он. Видео дня

Этот полет вызвал тревогу в Вашингтоне и Оттаве относительно того, что Пекин и Москва нашли новый способ работать вместе настолько близко к Северной Америке. Остин сказал, что бомбардировщики отслеживались в течение большей части полета, и "это не стало для нас неожиданностью".

Хотя для российских самолетов не редкость обходить воздушное пространство США вокруг Аляски, совместный полет свидетельствует о "все более напористом Китае и расширении его военных отношений с Россией". Этот полет состоялся за несколько часов до того, как президент Джо Байден должен был выступить в Овальном кабинете с речью, в которой объяснил, почему он выходит из президентской гонки.

"Москва и Пекин установили более глубокие военные отношения в последние годы, особенно после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. В августе прошлого года они отправили 11 военных кораблей близко к Алеутским островам, что привело к развертыванию четырех американских эсминцев с управляемыми ракетами для отслеживания кораблей, оставшихся в международных водах", – напоминает издание.

Представитель Министерства обороны Китая Чжан Сяоган заявил журналистам в Пекине, что этот полет стал восьмым "совместным воздушным стратегическим патрулированием", осуществленным двумя странами с 2019 года, и что эти учения "не были направлены против какой-либо третьей стороны, соответствуют международному праву и практике и не связаны с текущей международной и региональной ситуацией".

Хотя Пекин настаивает на том, что не поставляет России оружие, он активизировал экспорт технологий "двойного назначения", таких как микрочипы и станки, которые имеют как гражданское, так и военное применение. Также выросло количество российской нефти, которую импортирует Пекин.

"Эти отношения вызывают у нас беспокойство в основном из-за того, что мы обеспокоены тем, что Китай оказывает поддержку незаконной и ненужной войне России в Украине. Мы видели доказательства этого, и мы надеемся, что это прекратится в будущем, но мы увидим, что произойдет и как эти отношения продолжат развиваться", – подчеркнул Остин.

Относительно того, какое сообщение посылает РФ и Китай этим полетом, то как пишет "Голос Америки", американский министр ответил:

"Я скажу вам, какое сообщение посылаем мы. И оно заключается в том, что мы собираемся быть начеку, мы начеку, и мы всегда будем начеку. Мы будем защищать нацию".

По словам Остина, если возникнет угроза для Соединенных Штатов Америки, войска "будут действовать правильно". В то же время говоря о том, испытывают ли противники США, глава Пентагона сказал, что они "всегда испытывают" Америку.

Что говорят в Госдепе США

Представитель Государственного департамента Мэттью Миллер, говоря о перехвате американскими и канадскими истребителями двух российских бомбардировщиков ТУ-95 и двух китайских бомбардировщиков H-6 вблизи Аляски, подчеркнул, что это "угроза безопасности Соединенных Штатов".

Во время брифинга он отметил, что Штаты уже длительное время обеспокоены тем, как развивается военное сотрудничество между Китаем и Россией, а также тем, что Пекин продолжает "подпитывать" войну РФ против Украины с помощью компаний оборонной промышленной базы.

Что предшествовало

24 июля Командование воздушно-космической обороны Северной Америки перехватило два российских и два китайских бомбардировщика, которые летели вблизи Аляски. Примечательно, что это был первый случай, когда китайские и российские самолеты были перехвачены во время совместной операции.

Как отмечается в заявлении Командования, были перехвачены российские военные самолеты ТУ-95 и два китайских военных самолета PRC H-6. Они действовали в зоне распознавания противовоздушной обороны Аляски (ADIZ). Эти борта не вошли в воздушное пространство США или Канады.

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