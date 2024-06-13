Сейчас в войне критический момент, потому что на кону - выживание Украины.

Международным партнерам и союзникам надо искать новые решения для усиления противовоздушной обороны Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр обороны США Ллойд Остин заявил в начале заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-23"), которое проходит в Брюсселе в штаб-квартире НАТО.

"Мы должны продолжать искать новые решения, особенно для вызовов противовоздушной обороны Украины. И мы продолжим поддерживать долгосрочную безопасность Украины", - сказал Остин. Видео дня

По его словам, Контактная группа поддерживает усилия Украины по укреплению и модернизации ее сил на долгосрочную перспективу.

Министр обороны США добавил, что эта коалиция продолжает искать инновационные и устойчивые способы ускорения поставок критически важных возможностей для самых насущных потребностей Украины.

В частности, он благодарен Швеции за объявление пока крупнейшего пакета военной помощи на сумму около 1,23 млрд долларов. В этот пакет войдут два самолета Saab 340, оснащенных станцией радиолокационной разведки и управления ASC 890, которые будут иметь решающее значение для наблюдения на дальних расстояниях.

Также Остин благодарен Бельгии, которая обязалась передать Украине до 2028 года 30 истребителей F-16, а также в этом году предоставить военной помощи на 1 млрд долларов.

Еще он благодарит Испанию за недавнее обязательство предоставить Украине больше ракет для противовоздушной обороны.

Кроме того, он сказал, что США тесно сотрудничает с Контактной группой для усиления оборонной промышленности Украины и развития совместных проектов.

Остин сказал, что поддержка Украины растет. Новым участником формата "Рамштайн" стала Аргентина.

"Это критический момент. Ставки в этой войне высокие. На кону - выживание Украины. Так же и вся наша безопасность. Ни один из нас не хочет жить в мире, когда Путин выиграет. Мы все будем менее защищенными, если тираны думают, что они могут топтать границы", - сказал Остин.

Он добавил, что впереди много работы.

ПВО для Украины - последние новости

Как сообщал УНИАН, в мае президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине критически не хватает систем противовоздушной обороны. Закрыта лишь четверть потребностей. По его словам, РФ может атаковать нашу территорию из любого оружия.

11 июня Зеленский заявил, что Украина ожидает положительного решения о получении еще двух-трех зенитно-ракетных комплексов Patriot. По этому вопросу ведется работа с США и некоторыми европейскими партнерами.

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