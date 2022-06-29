Индия поддерживает Россию и воздерживается от критики войны в Украине.

Компания UltraTech Cement, которая является крупнейшим производителем цемента в Индии импортирует российский уголь за китайские юани. По мнению трейдеров, это может стать более распространенным явлением.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно таможенному документу, UltraTech доставляет 157 тысяч тонн российского угля от производителя СУЭК. Его погрузили на сухогруз MV Mangas из дальневосточного порта Ванино. Стоимость груза составляет 172,6 млн юаней (25,8 млн долларов).

По данным источников агентства, продажа груза была организована базирующимся в Дубае подразделением СУЭК. Отмечается, что другие компании также разместили заказы на российский уголь за юани.

Более активное использование юаня для расчетов может помочь оградить Россию от последствий западных санкций и повлиять на дальнейшую интернационализацию китайской валюты. В свою очередь это приведет ослаблению доминирования доллара США в мировой торговле.

"Это важный шаг. За последние 25 лет моей карьеры я никогда не слышал, чтобы какая-либо индийская организация платила в юанях за международную торговлю. По сути, это обход доллара США", - объяснил сингапурский валютный трейдер.

Как известно, Индия поддерживает торговые связи с Россией по таким товарам, как нефть и уголь, несмотря на западные санкции. У двух стран давние политические связи и связи в сфере безопасности. Индия также воздерживается от осуждения российского вторжения в Украину.

Напомним, в начале апреля Европейский Союз в рамках пятого пакета санкций ввел запрет на импорт угля из России. Вступление в действие запрета ЕС на импорт российского угля перенесли на середину августа, что на месяц позже, чем планировалось изначально.

Между тем по мере приближения эмбарго на российский уголь, которое вступает в силу в августе, страны Европы увеличили импорт угля из Южно-Африканской Республики. За первые пять месяцев 2022 года страны Европы импортировали из ЮАР на 40% больше угля, чем за весь прошлый год. За весь 2021 год было только 2,3 млн тонн.

Вас также могут заинтересовать новости: