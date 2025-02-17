Специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлогг прибудет с визитом в Киев уже 19 февраля.
Об этом сам Келлогг сказал, отвечая на вопрос журналиста "Интерфакс-Украина" в Брюсселе. По его словам, 17 февраля он посетит польскую столицу – Варшаву, а оттуда на поезде отправится в Украину.
"Я еду поездом завтра вечером. И буду там (в Киеве, – ред.) в среду утром", – отметил он.
Келлогг подчеркнул, что это будет не первый его визит в Украину.
"Что касается поездки в Украину, то поездка еще на стадии завершения, то есть поеду ли я туда поеду, ответ – да. Будет ли у меня возможность встретиться с президентом Зеленским? Ответ – да. Я буду там три дня, и я не впервые буду в Украине", – сказал спецпредставитель.
Программа визита Кита Келлогга в Украину еще окончательно не согласована. Поэтому пока неизвестно, посетит ли он фронт, как предлагал президент Владимир Зеленский.
Визит Кита Келлогга в Украину
В начале февраля СМИ сообщали, что специальный представитель президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлогг в ближайшее время должен прибыть в Украину с визитом. Впоследствии называлась новая дата визита – 20 февраля.
Отметим, что визит Келлогга в Украину должен был состояться еще в начале января, до момента вступления Трампа в должность президента. Однако визит неожиданно отменили. Почему Келлогг отложил поездку, не объяснялось.