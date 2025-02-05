Ранее сообщалось, что Келлогг вскоре представит план президента США по завершению войны в Украине.

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлогг прибудет в Киев 20 февраля, сообщает телеканал "Рада" со ссылкой на собственные источники.

"По крайней мере, в эту дату он сейчас собирается приехать, если не изменится график, - сообщил ведущий. - Но встречи и коммуникации с командой Трампа у команды Владимира Зеленского запланированы и раньше".

Напомним, ранее сообщалось, что Кит Келлогг представит план президента США Дональда Трампа по завершению войны России против Украины на конференции безопасности в Мюнхене (с 14 по 16 февраля).

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"Я с нетерпением жду возможности рассказать о целях Дональда Трампа положить конец кровавой и дорогой войне в Украине", - написал он в социальной сети X (Twitter).

Кроме того, Келлогг подчеркнул, что планирует встретиться с теми союзниками США, которые "готовы с ними работать".

Мирный план Трампа по Украине - актуальное

Напомним, Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что план президента США Дональда Трампа по прекращению войны России против Украины включает "потенциальное замораживание конфликта и оставление оккупированной российскими войсками территории в неопределенном состоянии".

При этом отмечалось, что Украине будут предоставлены гарантии безопасности, чтобы исключить новые нападения Москвы.

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