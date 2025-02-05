Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлогг прибудет в Киев 20 февраля, сообщает телеканал "Рада" со ссылкой на собственные источники.
"По крайней мере, в эту дату он сейчас собирается приехать, если не изменится график, - сообщил ведущий. - Но встречи и коммуникации с командой Трампа у команды Владимира Зеленского запланированы и раньше".
Напомним, ранее сообщалось, что Кит Келлогг представит план президента США Дональда Трампа по завершению войны России против Украины на конференции безопасности в Мюнхене (с 14 по 16 февраля).
"Я с нетерпением жду возможности рассказать о целях Дональда Трампа положить конец кровавой и дорогой войне в Украине", - написал он в социальной сети X (Twitter).
Кроме того, Келлогг подчеркнул, что планирует встретиться с теми союзниками США, которые "готовы с ними работать".
Мирный план Трампа по Украине - актуальное
Напомним, Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что план президента США Дональда Трампа по прекращению войны России против Украины включает "потенциальное замораживание конфликта и оставление оккупированной российскими войсками территории в неопределенном состоянии".
При этом отмечалось, что Украине будут предоставлены гарантии безопасности, чтобы исключить новые нападения Москвы.