Президент подчеркнул: важно, чтобы американской стороне никто ничего не навязывал.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил спецпредставителю США по вопросам Украины Киту Келлоггу поехать с ним на фронт, чтобы он сам увидел, что там происходит. Об этом Зеленский рассказал на пресс-конференции в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

"Американской стороне надо очень много деталей, больше знаний того, что происходит, понять реалии не под чьим-то влиянием, а самим увидеть это... Я сказал Келлогу, что я вернусь от наших арабских друзей и поеду с ним на фронт, если он будет готов", - сообщил Зеленский.

По его словам, он хочет, чтобы Келлогг все увидел сам, поговорил с военными, встретился с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, командирами бригад.

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"Я очень хочу, чтобы ему никто ничего не навязывал, а он просто пожил этим. И он как человек, который имеет военное понимание и опыт, мне кажется, это будет для него важно, что это другая война. И он увидит, что происходит", - подчеркнул президент Украины.

После этого, сказал он, нужно, чтобы Келлог всю информацию "привез президенту Трампу".

"И мне кажется, что после этого, наверное, мы будем ближе к пониманию того, как мы видим это, хотя бы шаги. И после этого я готов проговорить эти шаги с президентом Трампом", - отметил Зеленский.

Заявления Келлогга на Мюнхенской конференции по безопасности

Как сообщал ранее УНИАН, спецпредставитель США 15 февраля заявил, что администрация президента Дональда Трампа за последние 30 дней достигла больше в вопросе урегулирования ситуации в Украине, чем предыдущая администрация Джо Байдена за последние три года.

Также Келлогг сказал, что Европу за столом переговоров не ждут, а Украину - да. По его словам, во время переговорного процесса не нужно "повторять "Минск". Кроме того, он сообщил, что США продолжит финансировать Украину, хоть и хочет "остановить убийства".

Спецпредставитель США Кит Келлогг заявил, что может приехать в Украину уже на следующей неделе. Отвечая на вопрос, когда он приедет в Украину, Келлогг сказал: "Возможно, на следующей неделе".

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