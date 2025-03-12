Базу замаскировали под поле для гольфа.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын оборудовал в Пхеньяне пусковой комплекс для ядерных ракет. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на спутниковые снимки.

Аналитики использовали изображения в ближнем инфракрасном диапазоне, чтобы обнаружить бетонную базу, идеально подходящую для запуска ракет большой дальности на площадке на окраине Пхеньяна.

Секретную базу построили на месте зимнего дворца, снесенного в 2024 году. При этом ее замаскировали под поле для гольфа. Работы были завершены примерно в ноябре, и теперь комплекс можно использовать для испытаний.

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Отмечается, что при детальном анализе изображений можно найти доказательства того, что это место приспособили для развертывания пусковых установок и ракет. Поле имеет бетонное основание. Оно было построено в июне, а затем покрыто тонким слоем почвы, на котором вырастили газон.

Эксперты из Центра по исследованию проблем нераспространения ядерного оружия имени Джеймса Мартина отметили, что именно такие бетонные площадки используются для запуска баллистических ракет большой дальности.

Новости о КНДР

КНДР начала строительство своей первой атомной подводной лодки под "управляемые стратегические ракеты", что свидетельствует о существенном развитии возможностей страны в противостоянии цивилизованному миру. В то же время аналитики CSIS в Вашингтоне утверждают, что нужные технологии для строительства такого подводного корабля Северная Корея получила от РФ.

По словам экспертов, эта передача состоялась незаметно для любых спутников, ведь первоисточником этой информации стали сообщения пропагандистов КНДР.

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