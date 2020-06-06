Расследование крушения самолета МАУ в Тегеране почти завершено - МИД Ирана

Иранский дипломат заявил, что "черные ящики" сбитого Боинга не содержат важной информации.

Иранское расследование по факту сбития украинского пассажирского самолета иранскими ракетами в январе "почти завершено".

Об этом заявил в субботу государственным СМИ заместитель министра иностранных дел по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд, передает zn.ua со ссылкой на alarabiya.net.

"Расследование почти завершено, и нет никакой двусмысленности, мы знаем, что произошло", - сказал Бахарванд.

Он добавил, что Тегеран не считает, что черные ящики самолета содержат какую-либо "важную" информацию.

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Бахарванд заявил, что анализ "черных ящиков" самолета, которые Ирану еще предстоит передать, является единственным оставшимся этапом расследования, добавив: "Мы не считаем, что черные ящики содержат какую-либо важную информацию, которая будет полезна для нашего расследования".

По словам Бахарванда, Иран должен убедиться, что черные ящики не будут "эксплуатироваться", прежде чем передать их третьей стороне.

"Иран может дать "черные ящики" компаниям, способным читать их по контракту", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Через три дня президент Ирана официально признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь виновных к ответственности.

3 февраля директор по расследованию несчастных случаев в иранской Организации гражданской авиации Хасан Резайфар заявил, что Иран больше не будет делиться с Украиной доказательствами по делу о сбитии самолета МАУ из-за того, что данные расследования "слили" украинским СМИ.

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Страны-участницы Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы самолета МАУ заявили, что требуют от Ирана немедленно передать группе "черные ящики" со сбитого лайнера.

14 февраля министр иностранных дел Ирана заявил, что Иран не намерен отдавать "черные ящики" со сбитого самолета МАУ, но и не станет расшифровывать их данные без участия заинтересованных сторон.

23 марта представители Украины и Ирана согласовали дальнейший алгоритм взаимодействия с целью установления причин трагедии и привлечения виновных к ответственности за сбитие самолета "Международных авиалиний Украины".

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