Картину, которая датируется 1510 годом, ранее украли из музея церкви Сан-Доменико-Маджоре.

Итальянские полицейские нашли украденную 500-летнюю копию картины Леонардо да Винчи "Спаситель мира". Она была спрятана в одной из квартир в Неаполе.

Читайте такжеКартина да Винчи "Спаситель мира" исчезла из Лувра Абу-ДабиКвартира, в которой найдено произведение искусства, входившее в собрание местного музея, принадлежит 36-летнему ранее не судимому гражданину — он уже задержан, передает ТСН со ссылкой на телеканал CNN.

"Спаситель мира" учеником Леонардо был написан на рубеже XV-XVI веков. Всего в мире известно около 20 работ на тот же сюжет.

А то произведение, которое приписывают Леонардо да Винчи, было продано 2017 года на аукционе Christie's за $450 млн. Это сделало картину самым дорогим произведением в истории. Покупателем стал наследный принц Саудовской Аравии. Ожидалось, что картина будет выставляться в местном филиале Лувра. Однако затем презентацию отменили без объяснения причин. Позже стало известно, что произведение находится на яхте принца. Вопрос о подлинности работы поднимается до сих пор.

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Автор: УНИАН