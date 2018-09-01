Польское издание опубликовало карту с "российским" Крымом

Карта иллюстрирует какие клубы вошли в групповой этап Лиги Чемпионов, и какие страны они представляют.

Спортивное польское издание опубликовало карту Европы, на которой украинский полуостров Крым зобржен как часть России.

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Опубликованная в издании "Przeglad Sportowy" карта иллюстрирует, какие клубы вошли в групповой этап Лиги Чемпионов, и какие страны они представляют.

На этой карте Крым обозначен таким же цветом, как и Россия. Материковая часть Украины на этой карте закрашена другим оттенком красного.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав там так называемый "референдум о его самоопределении". Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к РФ. 18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый договор о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма.