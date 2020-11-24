2 декабря общенациональный карантин, действовавший с начала ноября, завершится и в силу вновь вступят ограничения на региональном уровне.

С 15 декабря Англия сократит карантин для приезжающих из-за границы с нынешних 14 дней до 5 дней.

Читайте такжеВ Германии хотят ослабить карантинные ограничения на Новый год и РождествоПосле этого они смогут сделать тест на COVID-19, если он окажется отрицательным, то карантин закончится. Об этом объявил сегодня, 24 ноября, министр транспорта Великобритании Грант Шаппс, передает kommersant.

Тест будет готов в течение 24–48 часов, то есть фактически карантин после приезда продлится шесть-семь дней. Люди, которые хотят воспользоваться этой схемой, должны будут забронировать тестирование еще до поездки. Тест должна проводить одна из утвержденных правительством компаний, стоить он будет от 65 до 120 фунтов стерлингов (от $87 до $160).

«Новая стратегия по тестированию позволит нам более свободно путешествовать, видеться с близкими и заниматься международным бизнесом. Предоставляя людям возможность сделать тест на пятый день, мы также поддерживаем туристическую отрасль, которая продолжает восстанавливаться после воздействия пандемии»,— заявил Шаппс. По его словам, сохранение пятидневного карантина дает более точные результаты и снижает вероятность ложноположительных результатов в сравнении с тестированием непосредственно в день приезда.

Вчера премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о том, что 2 декабря общенациональный карантин, действовавший с начала ноября, завершится и в силу вновь вступят ограничения на региональном уровне.

Коронавирус в Британии

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН