Ранее целью было соревноваться за то, кто имеет лучшие отношения с Россией и кто лучше всего умеет вести переговоры с Кремлем.

Поддержание дружеских отношений с Россией ранее было важной задачей для президентов Финляндии, но воскресные выборы нового лидера ознаменуют беспрецедентное изменение в подходе финнов к старому соседу. Об этом говорится в материале Reuters.

Так, впервые после Второй мировой войны кандидаты в президенты Финляндии соревнуются за то, чтобы представить самую жесткую позицию против России во время своих кампаний, стремясь угодить избирателям, которые воспринимают поведение РФ по отношению к своим соседям как враждебное и агрессивное.

Издание напоминает, что финны были возмущены вторжением России в Украину и обеспокоены всплеском мигрантов, прибывающих в Финляндию через РФ, из-за чего скандинавская страна закрыла всю свою 1340-километровую границу с Россией для пассажирских перевозок.

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"Если раньше целью было соревноваться за то, кто имеет лучшие отношения с Россией и кто лучше всего умеет вести переговоры и интерпретировать российскую политику, то сейчас конкуренция сместилась больше к тому, кто имеет самую жесткую позицию по отношению к России и, возможно, также по оборонной политике", - сказала политолог Хельсинкского университета Иоганна Вуорельма.

В свою очередь профессор политической истории Хельсинкского университета Юхана Аунеслуома отметил, что роль президента в руководящем участии Финляндии в НАТО является неизведанной территорией, которую сформирует и определит победитель выборов.

"Существует искреннее беспокойство относительно того, что является так называемым парламентским прикрытием политики Финляндии в отношении НАТО. То есть, в какой степени парламент сможет контролировать политику Финляндии в отношении НАТО", - сказал он.

Отношения Финляндии с РФ - последние новости

Фаворит предвыборной гонки в Финляндии заявил, что его страна не боится России. По словам Алекса Стубба, "тройной замок" из сильной армии, членства в НАТО и недавнего соглашения об оборонном сотрудничестве с США дают возможность не опасаться провокаций и нападений со стороны РФ.

Также УНИАН сообщал, что постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Финляндия первой пострадает в случае эскалации между Россией и НАТО.

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