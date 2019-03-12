Зозуля летом может перейти в Днепр-1

Экс-нападающий сборной Украины может вернуться в УПЛ.

Нападающий испанского клуба "Альбасете", экс-игрок сборной Украины Роман Зозуля ведет переговоры с клубом СК "Днепр-1", который лидирует в первой лиге и претендует на выход в украинскую Премьер-лигу.

Об этом сообщает footballgazeta.

По информации СМИ, трансфер станет возможен лишь в том случае, если "Альбасете" не выйдет в Примеру (высший испанский дивизион), иначе контракт Зозули с испанским клубом будет продлен автоматически.

После 29 туров Сегунды "Альбасете" идет на 3-м месте, отставая от второго места, дающего прямую путевку в высший дивизион, на 6 очков.

Напомним, Роман Зозуля - экс-форвард киевского "Динамо" и "Днепра". В составе днепрян Зозуля выступал с 2011-го по 2016 год, провел за команду 85 матчей в УПЛ и забил 22 мяча.