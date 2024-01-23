Согласно опросам, Алекс Стубб является фаворитом предвыборной гонки.

Кандидат в президенты Финляндия Алекс Стубб заявил, что его страна не боится России. "Тройной замок" из сильной армии, членства в НАТО и недавнего соглашения об оборонном сотрудничестве с США дают возможность не опасаться провокаций и нападений со стороны России, считает политик.

"Финляндия находится в одном из самых безопасных положений, в которых она была на протяжении своей истории… Мы занимаемся созданием системы сдерживания, и думаю, нам это очень хорошо удается", - говорит кандидат на пост президента Финляндии в интервью FT.

Согласно опросам, Алекс Стубб является фаворитом предвыборной гонки. На втором месте Пекка Хаависто.

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В отдельном интервью FT Хаависто сказал: "Настроение у нас осторожное. Мы можем ожидать многого, мы можем ожидать много грязных трюков со стороны России… Настроение в Финляндии таково, что в этом нет ничего нового. Мы уже видели Россию в истории. Нам не нужно быть крайне эмоциональными".

Хаависто считает, что благодаря НАТО Финляндия, которая уже имеет одну из самых больших армий в Европе, "стала гораздо более защищенной". Первый тур голосования на выборах президента Финляндии пройдет в воскресенье.

Отношения междк Финляндией и РФ - детали

Финляндия станет первой страной, которая пострадает в случае эскалации напряженности между Россией и НАТО. Такое заявление сделал высокопоставленный российский дипломат.

Финляндия вступила в НАТО в этом году после того, как десятилетиями сохраняла нейтральный статус, и этот шаг превратил Хельсинки во враждебного для РФ игрока.

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