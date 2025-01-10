Общая стоимость военной помощи Канады Украине с начала полномасштабного вторжения РФ достигла 4,5 млрд канадских долларов.

Канада выделила Украине военной помощи на 440 миллионов канадских долларов (более $305 млн). Такое заявление сделал на заседании в формате "Рамштайн" 9 января министр национальной обороны страны Билл Блэр.

Из этой суммы 200 миллионов канадских долларов направят на инициативу Чехии по закупке и доставке крупнокалиберных боеприпасов для Украины в дополнение к уже выделенным 53 миллионам канадских долларов.

Еще 100 млн канадских долларов пойдут на поддержку производства военных беспилотников украинской оборонной промышленностью по "датской модели".

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30 млн канадских долларов потрачено на зимнее снаряжение, в частности спальные мешки, зимние ботинки и термобелье. Еще 64 млн канадских долларов – на "беспилотные камеры высокого разрешения", которые были доставлены в Украину в ноябре и декабре 2024 года.

Объявленная помощь является частью пакетов, которые анонсировались ранее – на саммите НАТО 2024 года и в канадском бюджете на 2024 год.

Общая стоимость военной помощи Канады Украине с начала полномасштабного вторжения РФ достигла 4,5 млрд канадских долларов (около 2,9 млрд долларов США).

Помощь Украине: другие новости

Германия в 2025 году передаст Украине 6 систем IRIS-T. Об этом сказал министр обороны страны Борис Писториус.

Тем временем США объявили о новом пакете помощи для Украины на $500 миллионов. Это последний пакет, который выделяется при каденции действующего американского президента Джо Байдена.

В Пентагоне уточнили, что вооружение, которое войдет в этот пакет, должно удовлетворить "критические потребности" Украины. В частности, речь идет о ракетах противовоздушной обороны AIM-7, RIM-7, AIM-9M, боеприпасы класса "воздух-земля" и тому подобное.

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