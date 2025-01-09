Министр добавил, что пока рано рассуждать о том, что может произойти с форматом группы после вступления Трампа в должность 20 января.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что уже в 2025 году Украина получит от Германии 6 систем IRIS-T. Об этом говорится в соцсети Х немецкого оборонного ведомства.

По его словам, Германия передаст Украине ранее анонсированные шесть систем IRIS-T в 2025 году.

"Германия продолжает надежно и активно поддерживать Украину", - добавил Писториус.

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Он также заявил, что группа союзников, нацеленная на ускорение поставок оружия в Украину, лучше всего будет оставаться под руководством США, но она адаптируется, если Вашингтон изменит свое участие.

"И если в Соединенных Штатах теперь решат больше не поддерживать этот формат, то нам придется принимать собственные решения", - сказал Писториус в Контактной группе по обороне Украины, которую иногда называют "Рамштайн". Об этом сообщает Reuters.

Министр добавил, что пока рано рассуждать о том, что может произойти с форматом группы после вступления Дональда Трампа в должность 20 января.

Писториус также сказал, что он "удивлен" отказом Трампа исключить использование военных или экономических мер для присоединения Гренландии, но с оптимизмом смотрит на то, что комментарии избранного президента не повлияют на современную политику США.

"Я не знаю точно, к чему он стремится, но союзники и альянсы созданы для того, чтобы оставаться такими, и в противном случае они были бы просто свободными альянсами, а не союзниками", - сказал он.

Помощь Украине от Германии

Ранее стало известно, что Германия поставит Украине дополнительные управляемые ракеты для систем IRIS-T, изначально предназначенных для немецкой армии, в короткие сроки и будет придерживаться своего графика поставки обещанных систем.

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