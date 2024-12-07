Канада продолжает работать над запретом огнестрельного оружия у себя в стране.

Канада запрещает 324 разновидности огнестрельного оружия, так как, по словам министра общественной безопасности Доминика Леблана, оно должно находиться на поле боя, а не в руках охотников или любителей спортивной стрельбы. Кроме того, сообщается, что это же оружие может быть отправлено Украине для борьбы с российскими оккупантами.

Министр обороны Билл Блэр подчеркнул, что Канада уже обратилась к украинским властям, которые выразили заинтересованность в некоторых видах оружия, передает The Associated Press.

"Любая помощь, которую мы можем предложить украинцам - это один шаг к их победе", - отметил министр.

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СМИ пишет, что Федеральное правительство работает над планом выкупа запрещенного оружия у частных владельцев.

Кроме того, сообщается, что, хоть массовые расстрелы в Канаде происходят относительно редко, недавно объявленные меры были приняты накануне 35-й годовщины стрельбы в монреальской Политехнической школе, где стрелок убил 14 женщин, а затем покончил с собой. Пистолет Ruger Mini-14, из которого стрелял Марк Лепин, был включен в список оружия, запрещенного еще до 2020 года.

Передача вооружения Украине

Ранее УНИАН сообщал, что Украина получит приоритет в поставках ракет для ПВО — это будет происходить ускоренными темпами, заявил представитель Пентагона Пэт Райдер.

Кроме того, ранее Дания заявляла о передаче всей своей артиллерии Украине.

"Это очень интересное заявление. Потому что единственная артсистема, которую может передать нам Дания, это САУ "Цезарь". И они нам ее уже передали. Все остальные артсистемы у них израильского производства", - отметил Александр Коваленко.

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