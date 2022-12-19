Оттава будет добиваться конфискации 26 миллионов долларов у компании, принадлежащей Роману Абрамовичу.

Канада начала процесс ареста и конфискации активов российского олигарха Романа Абрамовича.

Министр иностранных дел Мелани Джоли Канады объявила 19 декабря, что Оттава будет добиваться конфискации 26 миллионов долларов у Granite Capital Holdings Ltd., компании, принадлежащей Роману Абрамовичу. Теперь Джоли сможет подать в суд заявление о конфискации активов в пользу страны.

"Канада стала первой страной G7, применившей такие меры, демонстрируя свою твердую приверженность Украине, ее восстановлению и призывая к ответственности тех, кто нажился на режиме президента Путина и поддерживал его", - сказала она.

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Это первый случай, когда Канада использует свои новые полномочия, которые позволяют правительству добиваться ареста активов, принадлежащих лицам, подпадающим под санкции.

Потери финансов среди российских олигархов

С начала этого года богатейшие граждане России обеднели в общей сложности на $94 млрд. Более трети этих потерь пришлось на последний месяц.

В Нью-Йорке выдали ордер на арест самолетов Boeing 787-8 и Gulfstream G650ER, которые находятся в собственности российского олигарха Романа Абрамовича. Общая стоимость самолетов превышает $400 млн.

Хотя Абрамович не входит в санкционный список США, но находится под санкциями других стран, включая Великобританию. Поэтому ранее в Португалии арестовали дом Абрамовича стоимостью 10 млн евро.