Одна из таких встреч проходила в конце августа.

Миллиардер Роман Абрамович от России вел переговоры с принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом в рамках подготовки обмена военнопленными между Украиной и РФ.

Об этом со ссылкой на трех источников, знакомых с этим вопросом, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что одна из таких встреч, которая привела к освобождению украинских героев и иностранных бойцов, состоялась в конце августа.

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Собеседники отказались предоставлять дополнительную информацию, поскольку весь процесс переговоров был закрыт. Представитель Абрамовича не ответил на запросы относительно комментариев. В то же время пресс-служба правительства Саудовской Аравии не сразу ответила на запросы о причастности к переговорам Абрамовича.

В издании добавили, что российский бизнесмен встречал освобожденных британских военнопленных. Он дал им айфоны, чтобы те могли связаться со своими близкими.

Обмен украинских военнопленных: что известно

Как сообщал УНИАН, Украина вернула из русского плена 215 защитников. Обменять удалось 124 офицера и пятерых наиболее известных командиров - Героя Украины Дениса Прокопенко "Редиса" из "Азова", Сергея Волынского "Волыну" из 36-й бригады морской пехоты, Святослава Паламаря ("Азов"), Олег Хоменко ("Азов"), Дениса Шлегу из Нацгвардии Украины, Героя Украины Евгения Бову.

Кроме того, домой вернулись Екатерина Полищук ("Пташка") и беременные военнослужащие - Мамонова Марьяна, Шумовецкая Яна и Черненькая Анастасия.

Украина обменяла 200 наших героев на Виктора Медведчука, который уже дал все возможные показания следствию. А 5 командиров - на 55 русских пленных.

Последние сейчас находятся в безопасности в Турции. Местопребывание офицеров держится в секрете ради их безопасности. Согласно договоренностям, военные останутся в Турции до конца боевых действий.

Изначально речь шла об обмене лишь 50 защитников Украины, но Зеленскому, Буданову и Ермаку удалось увеличить их численность до 200. В дальнейшем планируется обмен всех на всех. Сейчас этим вопросом Украина занимается вместе с ООН и Эрдоганом.

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