По его словам, война может перейти из горячей фазы в замороженный конфликт, который продлится годами.

Война в Украине завершится тогда, когда обе стороны поймут, что достичь поставленных целей военным путем невозможно, однако на это могут уйти годы. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, сообщает издание Novinky.

"Конфлик будет продолжаться, пока не будет достаточно сил, чтобы убедить обе стороны, что военные инструменты не могут достичь их политических целей. Это может произойти в этом году, но это также может произойти в следующем году или, возможно, через несколько лет. Конфликт может перейти из горячей фазы в замороженный конфликт, который может длиться годами", - считает он.

По его мнению, через несколько лет обе стороны поймут, что продолжать войну нельзя, и пойдут на переговоры. Но весомый вклад в это должны сделать мировые державы - не только США, но и Китай.

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Он также рассказал, чем может закончиться война

"Справедливый мир, если представить его в категории 100 процентов или ничего, означал бы восстановление полного контроля Украины над своей территорией, включая Крым. Это предполагало бы возмещение убытков от войны за счет агрессора. Но, как мы, наверное, все чувствуем, это скорее иллюзия. Реальность будет немного другой. Надо говорить о том, что мы хотим максимально приблизиться к справедливому миру", - отметил Павел.

Он подчеркнул, что Украина должна освободить как можно большую часть своей территории. Но, вероятно, в результате переговоров возвращения оккупированных территорий обратно не произойдет.

"С другой стороны, мы все осознаем, что Россия - это страна, которая имеет огромный ядерный арсенал, огромные военные и материальные ресурсы. Россия могла бы вести войну такой интенсивности много-много лет, и, конечно, никто в этом не заинтересован. Поэтому если ценой за прекращение конфликта является какое-то временное решение, которое будет компромиссом, то я считаю, что это хороший путь", - говорит он.

Война в Украине - новости

Как писало издание Foreign Policy, вторжение Украины на территорию России может привести к более быстрому окончанию военного конфликта. Похоже, Киев готовит основу для потенциальных переговоров, стремясь укрепить свою позицию и публично заявляя о готовности.

Также УНИАН писал, что Украина хочет провести второй саммит мира, который, как ожидается, состоится в этом году, чтобы проложить путь к прекращению боевых действий с российскими оккупантами. Ключевое ожидание от этого мероприятия - что он сформирует основные предпосылки для прекращения боевых действий.

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