Бывший генерал НАТО привел в пример Западную Германию в качестве исторического сравнения.

Украина может вступить в НАТО, даже если не вернет всю свою территорию, оккупированную Россией, заявил в понедельник президент Чехии Петр Павел.

"Я не думаю, что полное восстановление контроля над всей территорией является обязательным условием", - сказал Павел чешской газете Novinky.

"Если будет демаркация, даже административная граница, то мы можем считать эту административную границу временной и принять Украину в НАТО на территории, которую она будет контролировать в то время", - добавил он.

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Бывший генерал НАТО привел в пример Западную Германию, которая присоединилась к НАТО в 1955 году, прежде чем объединиться с советским сателлитом Восточной Германией в 1990 году, в качестве примера присоединения оккупированной территории к военному альянсу.

"Хотя часть Германии была оккупирована Советским Союзом… остальная часть была принята в НАТО. Поэтому я думаю, что есть как техническое, так и юридическое решение, позволяющее Украине вступить в НАТО, не вступая в конфликт с Российской Федерацией", - сказал Павел.

Война в Украине - ситуация на фронте

В то время как полномасштабное вторжение России на Украину продолжается, Москва по-прежнему контролирует около 20 процентов украинской территории. Киев вернул себе часть земель, захваченных российскими войсками в первые дни вторжения 2022 года, но добился более медленных успехов, вытесняя силы Москвы с востока страны.

Ситуация на Восточном направлении остается достаточно сложной, идут круглосуточные вражеские штурмы. Об этом сказал пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады Олег Калашников.

Он отметил, что в районе города Торецк находится не менее 20 тысяч российских оккупантов, которые участвуют в активных боевых действиях.

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